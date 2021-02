Michael Wendler: Laura Müller zeigt erstes Bild seit gefühlter Ewigkeit – es wirft Fragen auf

Das gibt es ja nicht. Mehr als zwei Monate nach ihrem letzten Foto auf Instagram, hat Laura Müller, die Frau von Schlagerstar Michael Wendler, wieder ein Bild von sich auf ihrem Instagram-Account geteilt.

Eine Ewigkeit für Laura Müller, die noch im vergangenen Jahr beinahe täglich neue Schnappschüsse von sich auf der Social-Media-Plattform teilte. Doch was zeigt das erste Bild seit den Weihnachtsgrüßen aus dem Dezember? Und was will uns die Frau von Michael Wendler damit sagen?

Michael Wendler und Laura Müller. Foto: IMAGO / Future Image

So sehen wird Laura gleich zwei Mal. Einmal nur das Gesicht. Laura trägt einen mit Glitzersteinen besetzten Cowboyhut. Ihr Gesicht zieren Sommersprossen. Es scheint, als wäre ein Filter auf dem Bild.

----------------------------------------

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

Sie wurde durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

----------------------------------------

Das zweite Bild ist strenggenommen ein GIF. Wir sehen Laura von hinten, sie macht ein Selfie. Die Influencerin trägt Cowboystiefel, die glitzermäßig zu ihrem Hut passen. Dazu eine enge weiße Jeans und ein weißes Oberteil.

Michael Wendler: Wird Laura Müller jetzt zum Cowgirl?

Dazu schreibt Laura Müller lediglich das Wort „Howdy“ und postet das Emoticon eines Pferdes. Ob sie in dem Outfit wirklich reiten gehen will, lassen wir an dieser Stelle einmal dahingestellt. Klar ist, bei ihrem Mann dürfte sie mit dem Wunsch offene Türen einrennen. Schließlich besaß der Sänger einst eine stattliche Anzahl der Tiere.

Laura Müller ist die Frau an der Seite von Michael Wendler. Foto: imago images

----------------------------------------

-----------------

Klarheit brachte auch die aktuelle Instastory der 20-Jährigen nicht. Darin beantwortet Laura lediglich das Geheimnis ihrer glänzenden Haare: Gerstengras und Kurkuma.

Laura Müller bekam zuletzt ein Liebeslied geschenkt. Jedoch nicht von Michael Wendler. Mehr dazu hier >>>