Michael Wendler lässt die Bombe platzen! Schlagersänger verkündet jetzt, dass...

Das Coronavirus beherrscht die Welt. Auch die Welt von Michael Wendler und seiner Freundin Laura Müller. Denn die beiden können vorerst nicht zurück in die USA reisen, Donald Trump hatte eine Einreisesperre für Europäer verhängt. Da die 19-Jährige, die derzeit bei "Let's Dance" teilnimmt, keine Green Card besitzt, muss sie erst einmal in Deutschland bleiben.

Michael Wendler dürfte zurück - aber was wäre er in "Saus West Florrida" nur ohne seine blutjunge Partnerin? Deshalb entschloss sich der Schlagersänger dazu, erst einmal nicht in seine Wahlheimat zurückzukehren.

Michael Wendler lässt die Bombe platzen

Ja, das Coronavirus bestimmt derzeit das Leben weltweit. Da ging der Skandal um Xavier Naidoo und sein Rauswurf aus der DSDS-Jury schon fast ein bisschen unter. Doch auch hier kommt Michael Wendler ins Spiel. Nachdem die erste Live-Show vergangenen Samstag ohne ein viertes Jury-Mitglied stattgefunden hatte, wurde spekuliert, ob ausgerechnet der Wendler den Platz vom Ex-Mitglied der Söhne Mannheims einnehmen soll. Hier mehr dazu>>>

--------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Er ist mit Laura Müller (19) zusammen

Seine Ex Claudia Norberg nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil

--------------

+++ Michael Wendler: Coronavirus-Schock! Er muss jetzt ... +++

Michael Wendler mit deutlichen Worten

Nun hat der 47-Jährige die Bombe platzen lassen und sich erstmals zu den Gerüchten geäußert. Dazu nutzte er, wie so oft, die Plattform Instagram. Dort teilte er in seiner Story einen Screenshot des "Bild"-Artikels und nahm Stellung. Er schrieb: "Ich helfe immer gerne. Aber ich werde am Samstag nicht in der Jury sitzen."

Michael Wendler mit deutlichen Worten. Foto: Screenshot Instagram/Michael Wendler

----------------

Weitere Promi-News:

Florian Silbereisen: Enger Freund verkündet schreckliche Nachricht – „Ich bedauere...“

„Wer wird Millionär?“ (RTL): Kandidat aus Duisburg will die Million! Dann enthüllt er seine düstere Vergangenheit

„Bares für Rares“: Frau bietet Flohmarktfund an – ihr Gewinn ist gigantisch

----------------

Deutliche Worte. Wie es bei DSDS weitergeht, ist also nach wie vor unklar. Ob es überhaupt weitergehen sollte? Dazu hat unser Redakteur eine klare Meinung. "DSDS muss sofort abgesetzt werden", findet er. Hier geht's zum Kommentar>>> (cs)