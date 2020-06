Ob das schon jeder wissen sollte? In der Hochzeitsdoku von Michael Wendler und Laura Müller gibt es eine irre Panne. Und die verrät ausgerechnet ein wohlgehütetes Geheimnis...

Michael Wendler: Irre Panne in Doku – HIER kommt raus, dass...

Michael Wendler und Laura Müller steuern so langsam aber sicher auf den Hafen der Ehe zu. Und Fans können das Schritt für Schritt in der der Doku „Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ verfolgen.

Egal ob Junggesellenabschied, die Suche nach dem perfekten Hochzeitsoutfit oder die Eheringe – Michael Wendler und seine Laura geben tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Doch bei der Wahl der Eheringe ist es zu einer irren Panne gekommen. Und so verrät der Anfang von Folge 4 bereits etwas, das eigentlich erst viel später ans Licht kommen sollte: Das Hochzeitsdatum!

Michael Wendler: Dann gibt er Laura Müller das Ja-Wort

In diesem Jahr ging irgendwie alles Schlag auf Schlag. Erst die Fehde zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher, aus der plötzlich so etwas wie Freundschaft wurde. Plötzlich waren die beiden so eng miteinander, dass Michael Wendler sogar im Livestream von Oliver Pocher bei Instagram verraten hat, dass er seiner Laura einen Heiratsantrag machen will. Und der ließ dann tatsächlich nicht lange auf sich warten.

Erst gab es Zoff, jetzt sind sie sogar irgendwie Freunde: Michael Wendler und Poliver Pocher. Foto: imago images/Future Image/C.Hardt

Auf einem Balkon voller Rosen hielt er um die Hand von Laura Müller an. Und natürlich hat sie Ja gesagt! Und dann ließen die beiden auch schon die nächste Bombe platzen: RTL darf sie bei ihren Hochzeitsvorbereitungen und am Ende auch live bei ihrer Hochzeit begleiten.

Und so durften die Fans nun in Folge 4 der Hochzeits-Doku quasi mit Michael Wendler und Laura Müller beim Juwelier Platz nehmen. Vor den beiden eine Auswahl an Ringen. Während der Wendler bereits munter drauflos probiert, nimmt Laura alles genauer unter die Lupe. Und schnell merkt der Schlagersänger: „Eigentlich hab ich nichts zu sagen“ und wünscht dem Juwelier und Laura einen schönen Nachmittag.

Panne beim Ehering-Shopping: Hochzeitsdatum verraten

Doch natürlich bleibt er sitzen und probiert sich tapfer weiter durch die Ringe. Am Ende wird es für ihn ein schlichter, silberner Ring. „Männlich“, findet Laura. Ovale Form, Hochglanz. Für Laura darf es da natürlich etwas ausgefallener sein.

Und deshalb wollen die beiden am Monitor den Ring ganz individuell gestalten. Lupenreine Steine dürfen natürlich nicht fehlen. Und eine Gravur an der Innenseite. Und da passiert dem Sender dann wohl eine Panne! Denn die Zuschauer sehen nicht nur die Namen der beiden, sondern auch das Hochzeitsdatum!

Wendler-Hochzeit steigt in Las Vegas

...Achtung, Spoiler!

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael ist eigentlich gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

2020 will er seine Verlobte Laura Müller im TV heiraten

Laura jedenfalls ist jetzt schon ganz aufgeregt und will „den Ring jetzt schon anziehen“. Michael Wendler bremst sie aus: „Da musst du noch ein bisschen warten“. Aber so lang ja nun auch nicht mehr. Denn die Gravur verrät: Am 2. August sollen die Hochzeitsglocken läuten.

Die Hochzeitsglocken in Las Vegas läuten läuten am 2. August 2020 für das verliebte Pärchen! Wir sind gespannt. Die ganze Folge der Doku findest du übrigens HIER >>>>.