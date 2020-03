Laura Müller: Offene Worte – „Sie hat sich für einen anderen Mann entschieden“

View this post on Instagram

What a night...💃🏽 Ich habe den Charleston überlebt😜 danke für eure tolle Unterstützung🙏🏼 Ich kann es kaum glauben - ich bin in SHOW 5😍 Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich soweit komme und das nur dank euch! DANKE DANKE DANKE für die tolle Unterstützung❤️ ©️TV NOW / Stefan Gregorowius