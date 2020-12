Michael Wendler: Neuer Ärger! Jetzt schaltet sich die US-Justiz ein

Jetzt kommt es knüppeldick für Michael Wendler!

Der Schlagersänger hat zweifellos genug um die Ohren – und das selbstverschuldet. Erst schmeißt Michael Wendler seinen Juroren-Job bei „Deutschland sucht den Superstar“ hin, sorgt mit Corona-Verschwörungstheorien für sein Karriere-Ende (zumindest in Deutschland). Dann trennt sich sein langjähriger Manager Markus Krampe noch erst von ihm, dann von Ehefrau Laura Müller.

Und jetzt hat er es auch noch mit der amerikanischen Justiz zu tun!

Michael Wendler: Jetzt schaltet sich die US-Justiz ein

Zum 8. Dezember war vor dem Amtsgericht Dinslaken eine Verhandlung gegen Michael Wendler angesetzt. Der Vorwurf: Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung, berichtet „Bild“.

-----------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

----------------------------

Jetzt ist der Prozess verschoben worden, und zwar auf Juli 2021. Doch auch, wenn der 48-Jährige jetzt Zeit gewonnen hat, kann er wohl nicht durchatmen, denn: Um sicherzustellen, dass der Wendler im Sommer 2021 auch in Deutschland vor Gericht erscheinen kann, muss Wendler eine ordnungsgemäße Ladung an seinen DERZEITIGEN Aufenthaltsort zugestellt werden – und das ist Cape Coral in Florida (USA).

Ein Foto aus der gute alten Zeit: Michael Wendler am 21. Februar 2020 in Köln. Foto: imago images / Revierfoto

„Bild“ zitiert die Direktorin des Amtsgerichts Dinslaken, Cornelia Flecken-Bringmann: „Der Angeklagte wird im Wege des Rechtshilfe-Ersuchens über den ministeriellen Geschäftsweg geladen.“ Deshalb werden die obersten Verwaltungsbehörden der USA und Deutschlands in Verbindung treten, das Bundesjustizministerium bittet das US-Justizministerium also um Hilfe. Letzteres soll die Ladung amtlich an Wendlers Wohnort zustellen.

Michael Wendler: Schon dritter Gerichtstermin geplatzt

Laut „Bild“ ist im Februar gegen Wendler bereits ein Strafbefehl über sechs Monate Haft auf Bewährung erlassen worden, er hatte Einspruch erhoben. Im Juli hatte ein erster Verhandlungstermin auf dem Programm gestanden, auf seinen Antrag hin ist er verlegt worden, auf einen zweiten Termin im Oktober. Jetzt also auch der dritte.

----------------------------

Sollte Wendler tatsächlich verurteilt werden, hätte er als vorbestrafter Straftäter Probleme, wieder in die USA zu reisen.

----------------------------

Zuletzt wollte ein Reporter unbedingt mit Michael Wendler sprechen. Für die Youtube-Show „Das schaffst du nie!“ sollte der „Bayrischer Rundfunk“-Reporter Sebastian Meinberg Schlagerstar Michael Wendler ans Telefon bekommen. Doch das endete in einem Debakel! Hier erfährst du alle Hintergründe. (mg)