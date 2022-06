Michael Wendler in Panik: „Mit riesigen Schritten ins Chaos“

Jetzt auch noch das! Wer dachte, dass sich Ex-Schlagerstar Michael Wendler lediglich um die Corona-Maßnahmen der Regierung schert, der wird seit geraumer Zeit eines besseren (oder eher schlechteren) belehrt. Der Sänger aus Dinslaken hat auch eine Meinung zu Donald Trump, zu den Wahlen in den USA und natürlich auch zum Krieg in der Ukraine.

Was aber die wenigsten wussten: Michael Wendler kennt sich auch mit internationaler Politik aus. Also zumindest scheint er das zu glauben. Kritisierte der Sänger, der einst mit Texten wie „Auf der Kirmes um halb acht, beim Autoscooter fahren, da wurd' ich plötzlich wach, denn du fuhrst mir in den Wagen“ glänzte, nun doch den Bezug von russischem Gas durch Deutschland.

Michael Wendler mit neuen kruden Thesen bei Telegram

Mit den Worten „Jetzt geht es mit riesigen Schritten ins Chaos. Deutsche Regierung hat im Russland-Poker versagt und sich verzockt. Damit haben alle Minister inklusive des Kanzlers gegen ihren Amtseid verstoßen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden“, scheint Wendler bei Telegram auf die Drosselung der Gas-Lieferungen durch Russland anzuspielen.

Michael Wendler: Das musst du über den Sänger wissen

Michael Wendler ist in Dinslaken aufgewachsen

Mit dem Song „Sie liebt den DJ“ wurde der Sänger berühmt

Er schaffte es sogar als Juror zu DSDS

Nach mehreren kruden Aussagen zum Coronavirus flog er bei RTL raus

Der Wendler ist mit Laura Müller zusammen

Laura war bereits nackt im Playboy und bei Only Fans

Dass das nichts mit dem Versagen der deutschen Politik zu tun habe, verschwieg Wendler jedoch geflissentlich.

Michael Wendler: Das steckt hinter seiner Kritik

Hintergrund: Der Siemens-Konzern soll Gasverdichter-Aggregate nicht rechtzeitig aus der Reparatur zurückgeliefert haben. Aufgrund dessen musste Gazprom die Lieferung drosseln. Laut dem MDR habe Siemens dies bereits bestätigt.

Und auch zum von Michael Wendler prophezeiten Chaos werde es wohl nicht kommen. So erklärte das Bundeswirtschaftsministerium laut MDR, dass die Versorgungssicherheit mit Gas in Deutschland weiter gewährleistet sei.“

