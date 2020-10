Michael Wendler ist gefährlich für Laura Müller – sie muss jetzt dringend handeln

Was kann Laura Müller, die Frau von Michael Wendler jetzt noch tun?

Ein Kommentar

Man könnte es einen dummen Zufall oder auch eine dunkle Vorahnung nennen, was Laura Müller, Ehefrau von Neu-Verschwörungstheoretiker Michael Wendler (48), am Donnerstagabend auf Instagram zelebrierte.

In ihrer Story verteilte die 20-Jährige Grusel-Deko auf dem gemeinsamen Grundstück in Cape Coral. Hier ein paar Knochen, da ein Grabstein. Doch viel gruseliger als Lauras Dekoration sind die Aussagen, die Schlagersänger Michael Wendler am Donnerstag gegen 19 Uhr auf Instagram und später auf Telegram verbreitete.

Die Bundesregierung würde mit ihren Corona-Maßnahmen gegen die Verfassung verstoßen, die Medien seien gleichgeschaltet, Corona gebe es eigentlich gar nicht, sagte Michael Wendler offen und reiht sich damit in die Garde der prominenten Verschwörungstheoretiker um Attila Hildmann und Xavier Naidoo ein.

Michael Wendler: Was wird nun aus Laura Müller?

Doch was macht all das mit Laura? Man wird wohl nicht die Glaskugel bemühen müssen, um sagen zu können, dass die Sache an der 20-Jährigen nicht spurlos vorbeigehen wird. Der Mann, der sie bekannt machte, ist plötzlich gefährlich für sie geworden.

Laura Müller sorgt für Gruseldeko. Foto: Instagram/lauramuellerofficial

Bislang ging die Kurve für Laura aller Unkenrufe zum Trotz steil nach oben. Von der Schülerin zum Medienstar. Playboy, „Let's Dance“, gut dotierte Werbedeals. Die Beziehung zum Wendler hat ihr – zumindest finanziell – wohl mehr geholfen als geschadet.

Noch am Donnerstagabend erklärte Wendler-Manager Markus Krampe bei RTL die Karriere seines Schützlings für beendet. Bislang gingen Michael Wendler und seine Laura medial stets Hand in Hand. Er sorgte mit seiner Bekanntheit für ihren Aufstieg, sie rückte ihn mit ihren Auftritten immer wieder zurück ins Rampenlicht.

-------------

Das ist Laura Müller:

ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

sie wurde durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

--------------

Dies wird so nicht mehr möglich sein. RTL hat sich öffentlich von Michael Wendler distanziert. Große Fernsehshows dürften vorerst tabu sein. Die TV-Hochzeit ist abgesagt. Ob dafür Laura, die Frau des Verschwörungstheoretikers, künftig noch häufig gebucht wird? Fraglich. Krampe jedenfalls glaubt, dass mit Wendlers auch ihre Karriere vorbei sein dürfte.

Das bleibt Laura Müller jetzt noch

Laura Müller muss nun dringend handeln. Sie sollte sich klar von den antidemokratischen Thesen distanzieren – und zwar öffentlich. Denn die Fahrwasser, in die sich Michael Wendler nun begibt, sind gefährlich. Attila Hildmann selbst bezeichnete Michael Wendler auf seinem Telegram-Kanal als „Ehrenmann“.

----------------

Mehr zu Michael Wendler:

Michael Wendler: Skurriles Video macht im Netz die Runde – „Billig!“

DSDS-Eklat um Michael Wendler: Maite Kelly lässt fiesen Spruch los

Michael Wendler in DSDS-Jury – Dieter Bohlen: „Das Versprechen halte ich“

--------------

Der Attila Hildmann, der seit Monaten auf Demonstrationen auftritt, die ein beliebtes Anlaufziel von Rechten sind. Eine der Demos endete darin, dass der Reichstag in Berlin gestürmt werden sollte. Laura Müller muss jetzt klarstellen, dass sie sich damit nicht gemein macht, wenn sie ihre Karriere retten möchte!

Alle Infos zu Michael Wendlers irren Corona-Theorien findest du in unserem Wendler-Blog.