Michael Wendler gibt Datum seiner Rückkehr bekannt – „Es erfordert ernsthaften Mut“

Das ging aber schnell. Noch vor wenigen Wochen hatte Michael Wendler groß und breit seinen Abschied verkündet. Er glaube nicht mehr daran, dass in Deutschland ehrlich über das Coronavirus berichtet würde, erklärte der Schlagersänger. Er wolle fortan in den USA leben und legte gleichzeitig auch seine TV-Verpflichtungen wie „DSDS“ nieder.

Doch folgt nun die Kehrtwende. Bereits am Mittwoch hatte Michael Wendler ein Bild von sich und Laura Müller auf seinem Instagram-Account geteilt. Auf dem Account, den er eigentlich nicht mehr nutzen wollte, da man dort ja nicht frei seine Meinung äußern könne.

Michael Wendler gibt Datum seiner Rückkehr bekannt

Zufall? Nein. Die Wendler-Show bei Instagram geht auch am Donnerstag weiter. Zunächst teilte der Sänger einen langen Text in seiner Story. Darin zu lesen: „Wir leben auf dem Höhepunkt der Zeit in einer falschen Welt. Deshalb wird man gemieden, wenn man echt ist. Deshalb wird man, wenn man die Wahrheit sagt, verachtet und verbannt. Die Gesellschaft befindet sich am Wendepunkt. Auf dem Höhepunkt der Illusion. Es erfordert ernsthaften Mut, jetzt echt zu sein.“

Von seinem Corona-Geschwurbel scheint sich Michael Wendler also noch nicht verabschiedet zu haben. Und nur wenige Minuten später folgt schon der nächste Post in seiner Story.

Was bedeutet die Wendler-Zeichnung?

Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller. Foto: imago images / Future Image

Eine Zeichnung seiner eigenen Person, die dunkle Sonnenbrille über den Augen, die dicke Zigarre im Mund. Darunter die Worte: „Back on November 3rd“.

Am dritten November ist der Wendler also zurück. Womit, verrät er nicht. Auffällig jedoch: Am dritten November findet auch die Präsidentschaftswahl in den USA statt. Und wie Bilder zuletzt zeigten, setzt sich der Wendler für Donald Trump ein (Hier die ganze Geschichte).

Ob die Wahl und Wendlers-Rückkehr in einem Zusammenhang stehen? Unklar. Spätestens am kommenden Dienstag sind wir schlauer.