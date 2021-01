Michael Wendler: Seine Karriere geht den Bach runter – währenddessen macht Laura Müller DAS

Michael Wendler und Laura Müller haben in Deutschland keine TV-Plattform mehr.

Er hat sich komplett ins Abseits geschossen. Mit seinem widerlichen KZ-Vergleich sorgte Michael Wendler nicht nur für einen riesigen Shitstorm, sondern auch dafür, dass sich RTL nun komplett von ihm abwandte.

Wollte der Kölner Sender zuvor noch die ersten Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) mit Michael Wendler ausstrahlen, entschied man sich nun, den Schlagersänger komplett aus der Sendung zu löschen.

Michael Wendler: RTL löscht alle Shows mit dem Schlagersänger

Doch nicht nur das. Wie RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte, löschte man auch alle Formate mit Michael Wendler aus dem Streamingportal „TV NOW“. „Michael Wendler findet nicht mehr bei uns statt“, so die RTL-Sprecherin.

---------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

---------------------------------

Ein herber Schlag für den Wendler – und wohl auch für seine Frau Laura Müller.

Laura Müller. Foto: imago images / Future Image

Schließlich verschwanden damit auch die Shows und Formate, in denen sie an der Seite ihres Mannes auftrat, von der Bildfläche.

Michael Wendler: Laura Müller zeigt sich unbeeindruckt

Beeindruckt zeigt sich Laura Müller davon jedoch nicht. So freute sich die 20-Jährige in ihrer aktuellen Instagram-Story lediglich über einen Strauß Rosen, den sie von ihrem Liebsten geschenkt bekommen hatte.

--------------------------------

Mehr zu Michael Wendler:

---------------------------------

Zum Ellie-Goulding-Song „Love me like you do“ filmte sie die Blümchen und schrieb dazu: „Dieser Moment, wenn mein Schatz mir Rosen schenkt. Meine Lieblingsblume.“

Es bleibt also dabei. Zu den kruden Aussagen ihres Mannes hält sich Laura Müller bedeckt.

Alle Infos zum Wendler-Skandal findest du hier.