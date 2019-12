Michael Wendler: Was macht seine Noch-Ehefrau vor Lauras Weihnachtsbaum?

Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (19) sind in Weihnachtsstimmung! Das Pärchen ist seit knapp einem Jahr zusammen und gerade dabei, sich ein neues Leben in Florida (USA) aufzubauen.

Doch ein Foto von Michael Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg sorgte nun für eine Kontroverse. Es geht um einen Weihnachtsbaum.

Michael Wendler, Laura Müller und der Weihnachtsbaum

Bereits vor einigen Tagen postete Laura Müller auf ihrem Instagram-Account ein Foto vor ihrem Weihnachtsbaum. Das Bild zeigt ein großes, schön geschmücktes Exemplar inklusive Stern. Daneben Laura, die Michael küsst.

Zum Foto schreibt Laura: „Michael und ich haben uns gemeinsam für diesen Baum entschieden und ich bin überglücklich, wie wir uns nach und nach alles zusammen neu aufbauen.“ Und weiter: „Alles fängt erst mal klein an, aber es ist so schön, wenn man ein gemeinsames Ziel anstrebt.“ An Wendler gerichtet schreibt Laura: „Ich freue mich, mein Schatz – auf unser erstes, gemeinsames Weihnachtsfest!“

--------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 als Michael Skowronek in Dinslaken geboren

Im März 2009 heiratete er seine damalige Lebensgefährtin Claudia Norberg

2018 trennte sich Michael Wendler von ihr

Im Herbst 2018 wurde seine Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Laura Müller bekannt

Wendler nahm an zahlreichen TV-Shows teil, darunter „Promi Big Brother“, „Promi Shopping Queen“ oder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Das Dschungelcamp verließ er schon nach vier Tagen

---------------------

Claudia Norberg und der selbe Weihnachtsbaum?

Auch Michael Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg meldete sich per Instagram bei ihren Fans. Dabei postete auch sie ein Foto vor einem Weihnachtsbaum.

Doch – moment mal! Ist das nicht der exakt selbe Weihnachtsbaum? Der Baum, für den sich Laura und Michael gemeinsam entschieden haben?

Tochter in Florida besucht

Die Antwort ist: JA! Claudia Norberg klärt ihre Follower auf. „Ich war zwei Wochen zu Hause, um meine Tochter zu sehen“, schreibt sie.

Generell hängt Claudia Norberg sehr an ihrer Tochter Adeline. „Ich habe ja nur ein Kind, unser Verhältnis ist sehr innig und vertraut“, sagte sie kürzlich der „Bild“-Zeitung. „Sie ist mein erster und letzter Gedanke an jedem Tag.“ (nr)