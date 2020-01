Michael Wendler: Nackt wie Laura! Claudia Norberg lässt die Hüllen fallen

Mal verdecken nur die Hände die Brust, mal sitzt sie in kurzem Negligé am Schminktisch oder räkelt sich im durchsichtigen Kleidchen mit schwarzen Dessous – Michael-Wendler-Noch-Ehefrau Claudia Norberg zeigt viel nackte Haut vor der Kamera!

Die Bilder von Michael-Wendler-Freundin Laura Müller sind erst wenige Wochen alt, da zieht eine weitere Frau aus dem Leben von Michael Wendler blank und lässt die Hüllen fallen. Den gleichen Weg wie Laura wird sie allerdings nicht einschlagen: In den Playboy geht es für die 49-Jährige Ex-Dschungelcamp-Kandidatin nämlich nicht. Das verriet sie jetzt RTL.

Michael Wendler: Noch-Ehefrau Norberg zieht blank

Mit ihrer Teilnahme bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ hat sich Claudia Norberg, offiziell noch Frau von Michael Wendler, zurück auf die große Bühne katapultiert. Auch wenn es am Ende nur für Platz sieben gereicht hat – das öffentliche Interesse an Claudia Norberg ist auf jeden Fall geweckt. Zuletzt gab sie bereits preis, dass inzwischen einige Job-Angebote eingetrudelt seien.

Nach dem Ehe-Aus mit Michael Wendler 2018 nach beinahe 30 Jahren Beziehung waren alle gespannt, was die 49-Jährige im Dschungelcamp über ihren angehenden Ex zu erzählen hatte. Mit intimen Informationen oder gar einer Schlammschlacht hielt sich Claudia Norberg aber bedeckt. Jetzt packt sie hingegen komplett aus.

Nicht jedoch mit intimen Geheimnissen, sondern mit nackter Haut, Lack und Strapse. „Ich habe gesagt, ich möchte aus dem Schatten meines Noch-Ehemannes hervortreten und dazu gehört natürlich, mich zu präsentieren“, sagt sie gegenüber RTL und schiebt nach: „Und dazu gehören natürlich auch Fotos“.

Vergleiche mit Laura seien unpassend

Schnell kommen da natürlich Vergleiche zur neuen Wendler-Partnerin Laura Müller auf. Im Januar 2020 posierte die 19-Jährige für das Erotik-Magazin Playboy – es ist eine der meistverkauften Ausgaben der vergangenen Jahre. Doch mit der 30 Jahre jüngeren Laura will sich Claudia nicht vergleichen.

-----------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

----------------------------

„Da kann man einfach gar keine Vergleiche ziehen. Mein Körper ist natürlich nicht mehr der einer 19-Jährigen. Wer das macht, das ist nicht real. Ich bin 49, ich habe den Körper. Ich weiß auch, was ich erlebt habe. Mit 19 sah mein Körper natürlich auch noch anders aus. Ich habe eine Tochter bekommen. Das ist natürlich auch etwas, was am Körper so ein bisschen zehrt“, so Claudia.

---------------------

---------------------

Sie ergänzt: „Es ist eine tolle Atmosphäre hier, ich fühle mich ganz entspannt und ja, freue mich auf viele schöne Fotos.“ Das komplette Video mit kurzen Ausschnitten vom Shooting von Claudia Norberg findest du auf der Seite von RTL >>> hier. (dav)