Michael Wendler: Laura ganz offen – „Michael und ich haben uns ...“

Michael Wendler (47) und seine Laura (19) in Weihnachtsstimmung!

Das Pärchen ist knapp ein Jahr zusammen, gerade dabei, ein neues Leben in Florida (USA) aufzubauen. Vor allem für Laura eine enorme Umstellung: Sie versucht, immer unabhängiger von ihrem Michael Wendler zu werden. Jetzt hat sie auf Instagram ihren über 223.000 Followern mal wieder Einblick in ihres und Michaels Privatleben gewährt!

Michael Wendler: Weihnachten in Florida

Das Foto zeigt einen großen, schön geschmückten Weihnachtsbaum inklusive Stern. Daneben Laura, die Michael küsst. Zum Foto schreibt Laura: „Michael und ich haben uns gemeinsam für diesen Baum entschieden und ich bin überglücklich, wie wir uns nach und nach alles zusammen neu aufbauen.“ Und weiter: „Alles fängt erst mal klein an, aber es ist so schön, wenn man ein gemeinsames Ziel anstrebt.“ An Wendler gerichtet schreibt Laura: „Ich freue mich, mein Schatz – auf unser erstes, gemeinsames Weihnachtsfest!“

-----------------------------

Mehr News zum Wendler:

+++ „Goodbye Deutschland“: Michael Wendler will sexy Musikclip – und verlangt DAS von seiner Laura! +++

+++ Michael Wendler: Viele haben es vermutet – Freundin Laura Müller (19) gesteht jetzt ... +++

-----------------------------

Schläger-Sänger Michael Wendler mit seiner Laura. Foto: imago images / Revierfoto

Bei ihren Followern kommt das Foto überwiegend positiv weg, viele teilen die Begeisterung für den Baum. Hier eine Auswahl:

„Ihr seid ein sehr schönes Paar! Und euer Baum sieht einfach mega aus!“

„Ihr seid so süß miteinander!“

„Der Baum ist ein Traum!“

Na dann, liebe Laura: Schöne Advents- und Weihnachtszeit mit deinem Michael!