Michael Wendler und Laura Müller stinksauer: Es geht um Baby Rome – „Das ist eine Lüge“

Seit Mitte des Jahres sind Michael Wendler und Laura Müller stolze Eltern eines kleinen Sohnes. Das Einzige, was die beiden jedoch bislang bekannt gaben, war der Name des Kindes: Rome Aston. Ansonsten hält das Paar ihr Kind bislang strikt aus der Öffentlichkeit raus.

Das bietet natürlich Raum für Spekulationen, denn die Fans wollen am liebsten mehr Einzelheiten über das kleine Wendler-Baby. Ein Gerücht hält sich wacker, doch Michael Wendler und Laura Müller äußern sich nun in ihrer neuen Podcast-Folge erstmals eindeutig dazu.

Michael Wendler und Laura Müller: „Das ist eine Lüge“

Der „Sie liebt den DJ“-Interpret ist sauer, denn ein Gerücht über sein Baby Rome will Michael Wendler so nicht stehen lassen. In der Nacht auf Sonntag (10. September, deutscher Zeit) postete Laura Müller die neue Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Die Wendlers“ auf Instagram. Direkt zu Beginn will der einstige Schlager-Star eines Mal klarstellen. „Der 21. Juni und auch nicht der 26. Juni sind nicht das Geburtsdatum unseres Babys. Das ist eine Lüge.“

Mehrere Medienberichte hätten diese Daten als Geburtsdatum ihres Sohnes festgelegt. Am 26. Juni ließ das Paar via Instagram die ganze Welt an ihrem Baby-Glück teilhaben. Auf dem Bild war die 23-Jährige noch schwanger. „Unser Baby ist da“, hieß es in dem Beitrag. Doch wann genau, stand nicht explizit im Text – und das ganz bewusst, wie die frischgebackene Mutter nun klar machte.

„Der Tag des Postings ist nicht der Geburtstag unseres Babys. Wir haben ganz bewusst erst einige Tage/ Woche vergehen lassen. Das Datum bleibt weiterhin privat. Wir haben den Namen veröffentlich, damit reicht es auch“, so die klare Ansage. Immerhin ein Detail verriet Laura Müller zuletzt in ihrer Story. Sohn Rome soll die blauen Augen seiner Mutter geerbt haben.