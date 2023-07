Michael Wendler: Ex-Manager lästert – „Das ist ein Fakt“

Markus Krampe und Michael Wendler: Der Manager und der Schlagerstar. Lange arbeiteten die beiden erfolgreich zusammen. Doch dann kam das abrupte Ende. Nachdem Michael Wendler seinen Job in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ schmiss und mit kruden Theorien zur Corona-Pandemie für Aufsehen sorgte, distanzierte sich auch Markus Krampe.

Der war nun in der YouTube-Show „World Wide Wohnzimmer“ der Zwillinge Dennis und Benni Wolter zu Gast. Krampe stellte dort mit Fußballweltmeister Lukas Podolski das gemeinsame „Glücksgefühle Festival“ vor, das vom 14. bis zum 17. September am Hockenheimring stattfinden soll, und lästerte auch ein wenig über den Wendler.

Markus Krampe lästert über Michael Wendler

So wurde Krampe gefragt, ob sein ehemaliger Schützling noch einmal einen Fuß in die Entertainment-Welt bekommen könne. Ganz sicher war sich der Ex-Manager des Sängers da nicht. „Man soll nie nie sagen, aber es ist natürlich nicht einfach, glaube ich. Es gab ja sowas noch nie, dass einer so um sich schlägt und so durchdreht. Ich war mittendrin damals. Es war sehr anstrengend. Die Falten, die ich habe, habe ich aus der Zeit. Garantiert. Das war sehr anstrengend. Gut, jetzt ist er Papa geworden, man sollte ja immer grundsätzlich das Beste wünschen.“

Da schaltete sich auch Poldi ein. „Im September vielleicht Special-Guest“, schlug der Kicker in Bezug auf das „Glücksgefühle Festival“ vor. Doch da winkte Markus Krampe direkt ab. „Nein, nein, nein, nein“, rief er laut lachend.

Er wollte den Wendler also schon mal nicht auf seiner Veranstaltung. Bei den Wolters-Zwillingen würde er ihn aber schon sehen: „Ihr könnt ihn ja mal einladen, aber dann dürft ihr nur Wendler-Songs spielen. Er kennt keine anderen. Der kennt wirklich seine Nummern und alles andere wird schwer zu erkennen sein. (…) Man muss schon sagen, es wird ja immer ordentlich draufgehauen, ich habe mich immer zurückgehalten, der ist, wenn man so Schlager oder Discofox mag und gerne tanzt, dann kommt man um den Wendler nicht herum. Das ist ein Fakt. Alles andere … na ja, war relativ schwierig.“

Zuletzt wurde Michael Wendler wieder Papa. Mit Laura Müller hat er einen kleinen Sohn bekommen. Doch das blieb nicht die einzige Überraschung, die der Wendler parat hatte.