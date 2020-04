Michael Wendler lässt Bombe platzen und schockt Laura – „Ich war...“

Sie wurden belächelt, ihre Worte nicht ernst genommen. Seit über einem Jahr zeigen Michael Wendler und Laura Müller ganz Deutschland nun schon, dass ihre anfänglich von vielen als Fake geglaubte Liebe weitaus mehr ist. Jetzt soll sogar im TV geheiratet werden.

Michael Wendler lässt neben den Hochzeitsnews nun allerdings noch eine weitere Bombe platzen. Und seine 19-jährige Freundin Laura fällt geradezu vom Glauben ab.

Michael Wendler lässt Bombe platzen – „Ich war...“

Freudig sitzt das Turtelpaar bei RTL im Interview auf der Couch, herzt sich, lächelt sich an und dann haut Michael Wendler das raus: „Ich war noch niemals in meinem Leben so verliebt wie jetzt. Und das schwöre ich jetzt.“ Worte, die schnulziger nicht sein könnten, Laura aber Herzchen in die Augen zaubern.

Sie ist völlig perplex, kontert: „Ehrlich? Oh mein Gott, das ist ja eine Ehre für mich. Danke.“ Sie selbst hält sich bedeckt mit ihren Liebesbekundungen gegenüber ihrem Schlagerfreund. Und was macht Michael Wendler? Der setzt noch einen drauf: „Ich habe dich so, so gerne. Du vervollständigst sie mit jedem Tag.“

--------------------------

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida

--------------------------

Michael Wendler und Laura Müller treten in Fußstapfen vieler Stars

Muss Wendler-Liebe schön sein! Und schon Ende des Jahres soll sie gekrönt werden. Vor den Augen einer ganzen Nation. Stars wie Gülcan Kamps und Sarah Connor haben es in der Vergangenheit bereits vorgemacht und den schönsten Tag in ihrem Leben vor der Kamera gefeiert. Nicht immer jedoch mit anschließendem Eheerfolg.

Bei Michael Wendler und seiner Laura wird natürlich aber alles ganz anders. Und das schon zu Beginn. Denn obwohl der TV-Hochzeitstermin quasi schon in trockenen Tüchern ist, fehlt jetzt nur noch das Entscheidende: der Antrag des Wendlers.