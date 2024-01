Michael Wendler: Kurz nach Single-Veröffentlichung herrscht Gewissheit

Dass der Weg zurück kein leichter werden würde, war ihm wohl auch selbst klar. Mit zum Teil absurden Aussagen im Rahmen der Corona-Pandemie hatte sich Michael Wendler bei vielen Fans, Zuhörern und Geschäftspartnerin ins Aus katapultiert. Und so war es einige Monate auch musikalisch sehr ruhig, was den Mann angeht, der mit Songs wie „Sie liebt den DJ“, „Echolot“ oder „Egal“ riesige Erfolge feierte.

Nach der Geburt von Sohnemann Rome-Aston soll es aber auch für Michael Wendler wieder musikalisch aufwärts gehen. Und so war die Überraschung riesig, als der 51-Jährige im vergangenen Jahr ankündigte, eine neue Platte veröffentlichen zu wollen und auch wieder auf Tour zu gehen.

Michael Wendler zurück auf der 1

Es sollte jedoch eine Tour mit Hindernissen werden. Scheiterte doch ein Auftritt auf der griechischen Insel Kreta am Veto einiger Schlager-Kollegen. Doch Wendler ließ sich nicht unterkriegen, veröffentlichte kurz darauf die Nachricht, dass er stattdessen sein großes Comeback eben woanders geben würde. Genauer gesagt in der Schweiz. Am 4. Mai 2024 tritt der Mann von Laura Müller nun in Zürich auf. Und es soll nicht das letzte Konzert bleiben. Knapp eine Woche später, am 10. Mai 2024 zieht es den Schlagerstar dann nach Österreich. Die Fans dürfen sich auf einen Auftritt in Innsbruck freuen.

Und auch seine neue Single scheint bei den Menschen ganz gut anzukommen. Am 22. Dezember 2023 hatte der Sänger seinen Song „Der DJ hat dich angelacht“ veröffentlicht. Und es damit auch gleich auf die 1 der Wochen-Charts der „DJ-Hitparade“ geschafft. Dort thront der selbsternannte König des Popschlagers nun vor Kollegen wie Anna-Maria Zimmermann, Maite Kelly oder Beatrice Egli.

Für Wendler durchaus ein Grund zur Freude. „Platz 1 für meine neue Single. Dankeschön“, jubelt der Schlagerstar bei „X“ (vormals Twitter). Ob sein neues Album „Höllisch gut“ auch so stark abschneiden wird. Das wird sich ab dem 22. März 2024 zeigen. Dann kommt die Platte nämlich in den Handel.