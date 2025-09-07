Michael Wendler erhebt bei Konzert in Oberhausen schwere Vorwürfe

Auf diesen Abend haben Fans sowie Kritiker seit Monaten gewartet. Am Samstag (6. September) stand Schlagerstar Michael Wendler in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen auf der Bühne.

5.500 Fans fanden sich in der Halle ein und hörten sich das erste Arena-Konzert des Sängers seit Jahren an. Während der Corona-Pandemie tätigte der damalige „DSDS„-Juror höchst fragwürdige Aussagen und verlor daraufhin seinen Platz am Jurytisch der RTL-Show. Jetzt ist er zurück und kann sich den ein oder anderen bissigen Kommentar nicht verkneifen.

Michael Wendler spricht Klartext

Die „WAZ“ berichtet über den kuriosen Abend, an dem Michael Wendler wieder auf einer großen Arena-Bühne performen durfte. Die vergangenen Jahre verbrachte der Sänger gemeinsam mit seiner Partnerin Laura im US-Bundesstaat Florida und hielt sich von den Bühnen Deutschlands fern. Zu groß war der Aufschrei nach seinen problematischen Äußerungen über die Corona-Einschränkungen.

In diesem Jahr spielte der Musiker bereits kleinere Konzerte in Deutschland, der Oberhausen-Gig ist jedoch der größte seit Jahren. Michael Wendler nutzt die Gunst der Stunde und spricht während seines Konzerts Klartext. Der mittlerweile 53-Jährige berichtet: „Man hat es mir ein bisschen schwer gemacht, wieder in Deutschland aufzutreten.“ Es folgen Vorwürfe, die der Musiker nicht mehr für sich behalten kann.

Wendler wettert: „Mir sind sehr viele Steine in den Weg geworfen worden. Was man mit mir gemacht hat, fand ich nicht gerade fair.“ An diesem Abend scheint der Sänger vergangene Probleme jedoch zu vergessen und die ausgelassene Stimmung in der Arena zu genießen. Seine Fans haben sich nach der Gute-Laune-Musik des Schlagerstars gesehnt. Auch eine Petition gegen das Konzert, die im Vorfeld ins Leben gerufen wurde, scheint dem Musiker in dieser Nacht egal zu sein.

Alles in allem gibt es während des Arena-Konzerts von Michael Wendler keine größeren Zwischenfälle. Der Sänger ist in seinem Element und die anwesenden Fans scheinen seine Auftritte vermisst zu haben. Ob der Schlagerstar in Deutschland musikalisch wieder Fuß fassen kann, bleibt jedoch fraglich.