Kurz vor Michael-Wendler-Konzert: Arena Oberhausen wendet sich an die Besucher

Es ist die vorläufige Krönung seiner Rückkehr. Jahrelang war nicht davon auszugehen, dass Michael Wendler noch einmal auf einer deutschen Bühne stehen würde. Seine Probleme mit der Justiz, dazu die erschreckenden Äußerungen im Rahmen der Corona-Pandemie … der selbsternannte König des Popschlager hatte sich mit Vollgas ins Abseits manövriert.

Doch seit einigen Wochen gibt Michael Wendler wieder Konzerte in seiner alten Heimat. Angefangen im Prater Bochum am 25. Mai 2025, bei dem plötzlich Buh-Rufe durch die Discothek hallten, bis hin zum vorläufigen Höhepunkt – dem Konzert in der „Rudolf Weber Arena“ zu Oberhausen, das am Samstag (6. September 2025) stattfinden soll.

Michael Wendler singt am Samstag in Oberhausen

Nun meldet sich die Arena via Instagram zu Wort. Man habe „wichtige Besucherinfos“. So beginne der Einlass des Wendler-Konzerts für Fans mit VIP-Tickets für die Rudolf-Weber-Lounge bereits ab 18 Uhr. Der reguläre Einlass und der Einlass der Suiten starte eine halbe Stunde später um 18.30 Uhr. Taschen und Rucksäcke seien bis maximal 30 mal 30 Zentimeter erlaubt.

++ Wendler in Bottrop: Laura sucht jemanden, der ihr „die Einsamkeit versüßt“ ++

Dazu gibt es noch Neuigkeiten für interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer, die bislang noch kein Ticket für das Konzert von Michael Wendler ihr Eigen nennen können. So wird es noch Tickets online und an der Abendkasse geben. Akzeptierte Zahlungsmittel sind Girocard, Kreditkarte und Mobile Payment. Barzahlung ist nur an vereinzelten Gastronomieständen und der Garderobe möglich.

Man darf also gespannt sein, wie das erste richtig große Konzert von Michael Wendler ablaufen wird. Kritik bekam der Mann wegen seiner erschreckenden Aussagen bei seinen Konzerten bislang nicht zu spüren. Im Gegenteil, wie diese Szenen aus Bochum zeigen. Dort hatte sich Prater-DJ Suntraxx nämlich sehr wohlwollend über den Gast aus den USA geäußert.