Michael Wendler in NRW: Nächstes Konzert-Drama – „Wie kann das sein?“

Es wird so langsam eine Never-Ending-Story. Michael Wendler kündigt ein Konzert in einer beliebigen Stadt in Deutschland an, Wendler-Kritiker begehren auf, die jeweilige Stadtverwaltung distanziert sich, und dann steht nur noch die Frage im Raum: Wird das Konzert abgesagt? Beziehungsweise: Wann wird es abgesagt?

Ein Drama, das der Mann, der einst mit seiner Musik die Showtreppe hoch, und dann mit absurden Theorien zur Corona-Theorie wieder herabstieg, nun schon einige Male durchleben musste. Ein Michael-Wendler-Comeback in Griechenland wurde nach Protesten anderer Künstler gecancelt, ein Konzert auf einer Oberhausener Freifläche vom dortigen Stadtsportbund abgesagt.

Spielt Michael Wendler auf dem Dattelner Schützenfest?

Auch ein Gig im Dorf Münsterland hatte nur eine kurze Halbwertszeit. Nach Kritik, unter anderem von Mallorca-Legende Ikke Hüftgold, wurde auch dieser ersatzlos gestrichen. Jetzt also Datteln. Die Stadt im nördlichen Ruhrgebiet soll im Juni in den Genuss eines Wendler-Konzertes kommen. Im Festzelt, so heißt es auf der Facebook-Seite von Michael Wendler, wolle er am 20. Juni auftreten.

Für einen Mann, der einst große Hallen füllte und zur Primetime im TV zu sehen war, schon etwas überraschend. Wird der Wendler doch inzwischen auf dem Schützenfest Natrop-Pelkum 2025 auftreten. So richtig will aber dort niemand etwas mit ihm zu tun haben.

So heißt es von der Stadt Datteln zur Causa Wendler: „Der Stadtverwaltung ist seit Anfang der Woche inoffiziell über die sozialen Medien bekannt, dass Michael Wendler im Juni 2025 in Datteln auftreten soll. Es handelt sich weder um eine Veranstaltung des städtischen Kulturbüros noch der Stadt Datteln. Auch ist die Stadt Datteln nicht als Kooperationspartner beteiligt. Die Stadtverwaltung distanziert sich ausdrücklich von dem geplanten Auftritt.“

Und weiter: „Die Stadtverwaltung setzt sich für eine Kultur ein, die Werte wie Toleranz, Respekt und Gleichheit fördert. Das Wirken Michael Wendlers, vor allem in den sozialen Medien, widerspricht diesen Grundsätzen. Das Kulturbüro steht für eine vielfältige und integrative Kulturszene, die Raum für alle Stimmen bietet, die in einem respektvollen und verantwortungsbewussten Kontext geäußert werden.“

Etwas weniger kritisch sieht das dagegen ein Sprecher der Dattelner Schützengilde. Gegenüber „Radio Vest“ sagte er: „Natürlich ist uns bewusst, dass die Person Michael Wendler nicht unstrittig ist. Die seinerzeit vorgenommen Vergleiche zur Coronazeit sind unsäglich, da ist er krass übers Ziel hinausgeschossen. Jeder Mensch hat aber auch eine zweite Chance verdient. Und man darf nicht vergessen, dass zu seinen Hits immer noch zig tausende Menschen bei Veranstaltungen tanzen.“

Ob das auch in Datteln so sein wird – wir werden sehen. Bei den Dattelnern kommt die Aktion jedenfalls nicht gut an. „Datteln hat doch Kultur. Wie kann es dann sein, dass Michael Wendler dort 2025 auftritt?“, heißt es beispielsweise bei Facebook. Oder: „Wer immer die Fläche für dieses Festzelt vermietet oder betreibt, wird seinen Ruf ruinieren!“