Michael Wendler: Jetzt bricht es aus seiner Ex heraus – „Ich möchte...“

Seit einer Woche ist Michael Wendler mit seiner Freundin Laura Müller verlobt. Geheiratet werden soll im August in Las Vegas.

Claudia Norberg, die Ex-Frau von Michael Wendler, will vorher allerdings noch etwas lowerden. Sie wendet sich per „Instagram“ an die beiden Verlobten.

Michael Wendler bekommt eine Nachricht von der Ex

„Ich muss Euch auf diesem Wege schreiben, da ich bis heute keine Reaktion von Euch erhalten habe“, schreibt Claudia Norberg in ihrem Post. Die 49-Jährige möchte ihren Ex um etwas bitten.

Dabei geht es um Claudias Mädchennamen „Norberg“. Dieser sei „ein sehr emotionales Thema“ für sie und ihre Familie.

Claudia Norberg. Foto: imago images / Jan Huebner

Eindringliche Bitte von Claudia Norberg

Dann schildert Claudia Norberg ihr Anliegen. „Ich möchte Euch beide darum bitten, bei der geplanten Hochzeit, nicht meinen Mädchennamen „Norberg“ zu übertragen bzw. zu verwenden“, schreibt sie.

Und weiter: „Ich trage für den Namen Verantwortung und bin es meiner Familie schuldig, es zu verhindern, dass der Name an eine nicht „blutsverwandte“ Person übertragen wird.“

Geht es nach Claudia, soll Laura Müller bei der Hochzeit also nicht den Namen Norberg annehmen.

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida

Wird Laura Müller zur Norberg?

Zur Erklärung: Michael Wendler heißt seit seiner ersten Hochzeit mit bürgerlichem Namen Michael Norberg. Wendler ist nur ein Künstlername.

Laura könnte bei der Hochzeit also den Nachnamen Norberg annehmen. Sie hätte es sich dann aber wohl endgültig mit Claudia verscherzt... (nr)