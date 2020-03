Michael Wendler: Irrer Plan – wird er der neue DSDS-Juror?

Irrer geht es wohl nicht. Angeblich hat RTL einen ganz exklusiven Ersatz für Xavier Naidoo in der Hinterhand.

Wie die Bild berichtet, soll Michael Wendler der Ersatz für den Skandalmusiker in der DSDS-Jury werden. Nach Informationen der Zeitung habe es in der vergangenen Woche schon Verhandlungen zwischen RTL und 'Michael Wendler'-Manager Markus Krampe gegeben. Angeblich, so heißt es, könne man sich für den Wendler verschiedene Aufgaben vorstellen.

Michael Wendler: Wird er der neue Mann neben Dieter Bohlen?

Demnach denke man nicht zwangsweise an eine feste Mitgliedschaft in der Jury nach, auch wenn dies nicht als ausgeschlossen gelte. Theoretisch sei also auch ein Szenario möglich, wie es ProSieben bei „The Masked Singer“ oder „Germany's next Topmodel“ vormacht. Sprich: Jede Woche wechselnde Juroren.

Einen dürfte der Plan jedoch überhaupt nicht schmecken. Dieter Bohlen. Der Poptitan sagte der Bild: „Das ist Schwachsinn! Was soll der denn in der DSDS-Jury? Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben. Wir können ja auch zu dritt weiter machen.“

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Er ist mit Laura Müller (19) zusammen

Seine Ex Claudia Norberg nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil

Michael Wendler wäre für RTL ein absoluter Quotenbringer

DSDS: RTL muss die Show jetzt absetzen.

Doch wie viel Macht hat Dieter Bohlen? Für RTL könnte sich der Coup durchaus rechnen. Die Alphatierchen Dieter Bohlen und Michael Wendler in einer Jury versprechen Zoff und damit starke Quoten für den Sender.

Zudem wäre so der Skandal um Xavier Naidoo schnell vergessen. Es bleibt also spannend.