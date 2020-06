Michael Wendler: Bett-Geständnis – er und Laura müssen jetzt...

Michael Wendler und seine Laura Müller. Das Traumpaar des gepflegten Instagram-Kitsch. Derzeit sind der Schlagersänger und seine junge Verlobte in ihrer gemeinsamen Hochzeitsdoku zu sehen.

Wer Michael Wendler und Laura Müller aber aufmerksam bei Instagram folgt, weiß: Das Paar weilt derzeit in der Karibik, wirbt fleißig für diverse Dinge und lässt es sich gut gehen.

Michael Wendler und seine Laura bleiben lieber im Bett

In einer Instagram-Story hat Michael Wendler wieder von dort aus Grüße geschickt und ein Bett-Geständnis gemacht. Denn genau dort müssen Michael Wendler und Laura Müller derzeit bleiben.

So romantisch sah der Heiratsantrag von Michael Wendler in Köln aus:

Michael Wendler verrät: „Wir sind seit einigen Tagen im Haus gefangen. Kein Gel in den Haaren. Laufen nur im Jogging-Anzug rum. Sitzen praktisch den ganzen Tag im Bett.“

Doch der Grund ist nicht so schön. Die beiden harren in ihrem Ferienhaus wegen des Tropensturms Cristóbal aus, der gerade über die Karibik fegt und alles mitnimmt, was nicht festgebunden ist.

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael ist eigentlich gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

2020 will er seine Verlobte Laura Müller im TV heiraten

Deswegen bleiben Michael Wendler und Laura Müller lieber im Haus. Doch für seine Instagram-Follower geht er kurz nach draußen und zeigt, wie verheerend der Sturm über die Karibik fegt und Regen mit sich bringt.

Was für ein Sturm! Da fliegen Michael Wendler glatt die Haare weg. Foto: Screenshot Instagram Michael Wendler

„Es ist fast schon sowas wie ein Hurrikan. Hier sprechen die Leute eher von einen Tropensturm.“ Dann geht Michael Wendler auf die Dachterrasse. Plötzlich wird es laut. Der Wind zischt ordentlich in die Kamera.

Michael Wendler mit offener Sex-Beichte: „Die Wünsche kann ich leider nicht mehr erfüllen"

Auch die Haare von Michael Wendler sausen nur so durch die Luft. „Wendler in Gefahr sozusagen“, kommentiert er diese Aktion und spielt damit auf die Reihe­ „Raab in Gefahr“ an, bei der Kult-Comedian Stefan Raab sich zu seiner „TV Total“-Zeit aus Flugzeugen stürzte oder sich beim Boxen von Schwergewichten vermöbeln ließ.

Ganz so schlimm ist es für Sänger Michael Wendler aber nicht. Er kann einfach wieder reingehen und die Türe schließen. Schließlich wartet schon Laura im Jogging-Anzug auf ihn…

Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

2020 tanzte sie bei der RTL-Show „Let's Dance“

