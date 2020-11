Michael Wender bestreitet Corona-Leugnung: Doch ein Satz ist verräterisch

Michael Wendler ist wieder da. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Sänger am Dienstagmorgen ein langes Video. Michael Wendler spricht darin über den US-Wahlkampf, sein gespaltenes Verhältnis zur Presse und auch seine Frau Laura Müller, die nach seinen kruden Aussagen zur Corona-Pandemie zahlreiche Werbe-Aufträge verloren habe.

Doch all das ist im Prinzip nur Beiwerk. Denn spannend wird es in dem Video vor allem, als Michael Wendler auf das Thema Corona und seine früheren Aussagen zu sprechen kommt.

Michael Wendler: „Ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker oder Coronaleugner“

So sagt Wendler, dass es „absurd“ sei, dass er in Deutschland als Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker oder Aluhutträger bezeichnet werde. Dies alles treffe nicht zu, so Wendler.

„Ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker oder Coronaleugner“, so Wendler. Das Coronavirus gebe es, so Wendler. Und das habe er auch nie geleugnet. Er sei eher ein „Corona-Realist oder Pandemiemaßnahmenskeptiker“. Doch stimmt das wirklich? Diese Aussage wirft zumindest große Fragezeichen auf.

Michael Wendler verleugnet Pandemie

Fakt ist, in einem seiner ersten Statements nach dem Ausstieg bei „DSDS“ sprach Michael Wendler von einer „angeblichen Pandemie“. So sagte Wendler wörtlich: „Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor.“

------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird er als Juror auftreten

-------------------

Zugegeben, Corona leugnete Wendler darin nicht wörtlich. Auffällig jedoch ist, dass Michael Wendler auf seinem Telegram-Kanal immer wieder Videos und Aussagen von bekannten Corona-Leugnern wie beispielsweise der ehemaligen Nachrichtensprecherin Eva Herman oder Vegan-Koch Attila Hildmann verbreitet.

-----------------

Mehr zum DSDS-Eklat um Michael Wendler:

DSDS-Jurorin Maite Kelly lässt fiesen Spruch los – sie ist nicht die einzige

Michael Wendler: DSDS-Eklat! Jetzt bringt ausgerechnet ER sich in Stellung

Michael Wendler: DSDS-Eklat – „Dann machen wir eben zu dritt weiter“

-----------------

Michael Wendler und Laura Müller. Foto: imago images / Revierfoto

Darunter auch einen Post von Hildmann, in der der Koch Covid-19 als „Fake Virus“ bezeichnet, der zur Errichtung einer Diktatur missbraucht werde. Wendlers Reaktion auf diese Aussage: Das Wort „UNGLAUBLICH“ geschrieben in Großbuchstaben. Nach einer Verneinung klingt das nicht gerade.

Was Wendler mit dem Video wirklich bezwecken will? Unklar, auffällig jedoch, dass er sich bei RTL entschuldigt und ankündigt, schon bald wieder in Deutschland Konzerte spielen zu wollen. Ob da jemand gemerkt hat, dass die Aussagen vielleicht doch nicht ganz so fördernd für die eigene Karriere waren?

RTL jedenfalls zeigt sich von Wendlers Entschuldigung unbeeindruckt. Auf Twitter schrieb der Sender lediglich: „Es gibt gerade so viel wichtige Themen wie Wien, Corona, Election Day... Wendlers Instagram-Story gehört nicht dazu.“