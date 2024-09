Michael Wendler: Drama um Konzert-Tickets – seine letzte Hoffnung

Michael Wendler will sein großes Comeback feiern. Mit dem Konzert in der Oberhausener Rudolf Weber-Arena am 6. September 2025 soll die Rückkehr auf die große Bühne gelingen. Dabei scheint die Anfrage groß – 1.000 Tickets sollen angeblich in nur 48 Stunden verkauft worden sein. Ob das stimmt? „Schlager.de“ – ging der Sache auf den Grund.

Am 15. März 2024 verkündete Wendler stolz auf „X“, dass der Vorverkauf für sein Konzert gestartet sei und die Server zeitweise überlastet waren. Vier Tage später jubelte er, dass bereits über 1.000 Karten verkauft worden seien – in nur 48 Stunden! Doch die Realität sieht anders aus.

Ticket-Chaos um Michael Wendler

Seit dem Vorverkaufsstart sind 168 Tage vergangen, und die 13.000 Tickets umfassende Arena ist weit von einem „Ausverkauft“ entfernt. Rekordzahlen? Laut „Schlager.de“ Fehlanzeige! Doch Wendler hält an seinem Mantra fest: „Nichts kann aufhalten, was kommt“. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Während Stars wie Helene Fischer und Roland Kaiser binnen weniger Minuten ihre Konzerte ausverkaufen, scheint es beim Wendler anders.

Die oberen Ränge der Arena sind gar nicht erst zum Verkauf freigegeben – ein klares Zeichen dafür, dass die Nachfrage nicht den Erwartungen entspricht. Das könnte daran liegen, dass Wendlers Ruf in den letzten Jahren stark gelitten hat, und das spiegelt sich nun in den Ticketverkäufen wider. Eine Sprecherin der Rudolf Weber-Arena bestätigte gegenüber „Schlager.de“: „Die oberen Ränge sind nicht zum Ticketverkauf freigegeben.“

Das bedeutet, dass die Vielzahl der Plätze im unteren Bereich noch verfügbar ist. Wendlers großer Traum von einem ausverkauften Comeback scheint zu platzen, bevor er überhaupt richtig begonnen hat.

