Michael Wendler: DAMIT hat der Schlagerstar nicht gerechnet – „Hab einen Schock bekommen...“

Michael Wendler will nicht länger so weitermachen – und handelt sofort.

Auf Michael Wendler wartet eine böse Überraschung am Morgen. Klar, dass der Schlagerstar diese Nachricht erst mal mit seinen treuen Followern bei Instagram teilen muss.

Denn der Gang auf die Waage verwandelt sich für Michael Wendler in einen großen Schock. So schnell wie möglich versucht Michael Wendler zu handeln. Sein Plan: Der Musiker will sich ab sofort ein Vorbild an seiner sportlichen Ehefrau Laura Müller nehmen.

Michael Wendler: Neidisch auf Lauras Erfolg

Damit hat Michael Wendler nicht gerechnet: Als er am Morgen die Waage betritt, ist der Schlagersänger ganz baff. „Ich hab mich heute Morgen auf die Waage gestellt und hab einen Schock bekommen“, berichtet der „Sie liebt den DJ“-Interpet seinen Fans.

Auch seine Frau Laura soll sich gewogen haben, doch während Michaels Werte erschreckend sein sollen, muss sich die durchtrainierte Influencerin keine Sorgen um ihre Figur machen. „Die hält komischerweise ihr Gewicht. Die hat sogar noch abgenommen!“, hält der 48-Jährige empört fest.

Michael Wendler teilt seine neuen Pläne mit den Fans. Foto: wendler.michael/Instagram

---------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde als Michael Skowronek am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Vor seiner Karriere als Schlagersänger absolvierte er eine Ausbildung zum Speditionskaufmann

Seinen großen Durchbruch als Musiker erlangte er durch die Single „Sie liebt den DJ“

Michael Wendler ist Vater einer Tochter und war von 2009 bis 2018 mit Claudia Norberg verheiratet – das Paar war insgesamt 29 Jahre lang liiert

Seit Oktober 2018 ist Michael mit der 28 Jahre jüngeren Laura Müller zusammen und gab ihr im Juni 2020 das Ja-Wort

---------------------

Nach Schock-Erkenntnis: Michael Wendler handelt sofort

Für Michael Wendler ist schnell klar: Er muss sofort ins Fitnessstudio und Kalorien verbrennen.

„Ich muss mich immer so ein bisschen selber motivieren und belohnen“, erklärt der Schlagerstar. Für sein sportliches Vorhaben nimmt sich Michael Wendler vor: „Der Weg ist das Ziel.“ Im Fitnessstudio angekommen erklärt Michael Wendler, dass er sich zunächst die leichten Gewichte vornehmen wolle.

---------------------

Laura Müller über ihren Körper: „Meine Brüste sind...“

Es bleibt also noch abzuwarten, wann wir den Sommerbody des Musikers begutachten dürfen.

Während sich Michael Wendler für seine zukünftige Vorzeigefigur abrackern muss, steckt hinter dem sexy Körper von Laura Müller ein ganz anderes Geheimnis. Mehr dazu hier >>>