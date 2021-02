Michael Wendler macht große Ankündigung – doch dann schreitet Instagram drastisch ein

Rigoroser Schritt! Da wird sich Michael Wendler aber ärgern! Instagram hat den Account des Schlagersängers gesperrt. Das erklärte ein Sprecher der Plattform der dpa.

Bei Social Media sorgte Michael Wendler mit kruden Verschwörungstheorien für Aufsehen, die er bei Instagram und Telegram teilte. Wer bei ersterer Social-Media-Plattform nun nach Michael Wendler sucht, dürfte sich verwundert die Augen reiben. Denn das Profil des Sängers ist verschwunden!

Michael Wendler: Instagram geht radikalen Schritt und löscht Profil des Schlagersängers

Der Account des 48-Jährigen bei Instagram wurde gelöscht. Schon im Oktober hatte Michael Wendler angekündigt, Instagram und Co. zu verlassen und fortan nur noch bei Telegram zu sein, weil er nur dort seine Meinung teilen könne. Nun kam ihm Instagram zuvor und hat den Account von Michael Wendler gesperrt.

Michael Wendler Foto: picture alliance / dpa / Stefan Gregorowius | Stefan Gregorowius

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Oliver Pocher spottet über Michael Wendler

Comedian Oliver Pocher teilte in seiner Insta-Story ein Foto von dem Account von Michael Wendler, auf dem zu sehen ist, dass alle Bilder entfernt worden sind. Dazu schreibt er: „Game over auf Instagram“ und fügt drei klatschende Hände hinzu.

Mittlerweile ist das Profil über die Suche gar nicht mehr auffindbar.

Michael Wendlers Ehefrau Laura Müller besitzt ihren Instagram-Account nach wie vor. In ihrer Story hält sie ihre Fans weiter auf dem Laufenden und teilte sogar ein Video von ihrem Ehemann, während sich die beiden in der Sonne Floridas ein Eis gönnen.

Michael Wendler hatte bei Instagram viele krude Ideen verbreitet

Auf Wendlers Instagram-Kanal waren nach Ausbruch der Corona-Krise unter anderem Begriffe wie „Fake Pandemie“ und „Medienzensur“ zu lesen gewesen. Auch hatte er das Netzwerk genutzt, um per Video seinen Job in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ aufzukündigen. Die Äußerungen hatten im Oktober 2020 einen Eklat ausgelöst, weil der in Florida lebende Schlagerbarde der Bundesregierung „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung“ in der Corona-Krise vorgeworfen hatte.

Zudem beschuldigte er Fernsehsender - darunter seinen damaligen Haussender RTL - „gleichgeschaltet“ zu sein. RTL distanzierte sich sofort und nannte Wendler einen Verschwörungstheoretiker. Es kam zum Bruch.

RTL verbannt Michael Wendler von „DSDS“

Darüber hinaus hatte Wendler Instagram als Forum gewählt, um weitere Skandal-Äußerungen zu verteidigen, die er auf Telegram - einem anderen Netzwerk - gepostet hatte. Dort hatte Wendler Deutschland wegen der Anti-Corona-Maßnahmen als „KZ“ bezeichnet. Angeblich sei „KZ“ eine Abkürzung für „Krisen Zentrum“ gewesen, behauptete er später auf Instagram. In der breiten Öffentlichkeit waren die Buchstaben jedoch als Synonym für „Konzentrationslager“ wahrgenommen worden.

Nach dem Vorfall verbannte RTL den Schlagersänger endgültig vom Bildschirm und schnitt ihn auch aus „Deutschland sucht den Superstar“-Material, das bereits aufgezeichnet vorlag. Wendlers wenige verbliebene Szenen waren fortan nur noch verpixelt und ohne Ton zu sehen. (cs mit dpa)