Michael Wendler heiratet Laura! Ausgerechnet SIE weiß von nichts – „Wenn er meint...“

Am Wochenende war es endlich soweit!

Michael Wendler heiratete seine Laura. Standesamtlich gaben sich die beiden in ihrer US-Heimat das Ja-Wort. Im August soll dann noch eine große Trauung erfolgen, mit Familie und Freunden der beiden.

Michael Wendler: Dicke Luft mit Mama Christine

Doch Christine Tiggemann, die Mutter von Michael Wendler, scheint nicht so wirklich zum Feiern zumute. Die beiden haben schon länger kaum noch Kontakt. Wendler-Mama Christine hält nach wie vor zu dessen Ex Claudia Norberg.

+++ Michael Wendler: Ex-Frau Claudia Norberg rechnet mit Laura Müller ab – „Unfair und respektlos“ +++

Christine Tiggemann bei einem Wendler-Konzert in Oberhausen 2009. Foto: imago images

Während es vom Wendler zu ihrem Geburtstag eine lieblose Glückwunsch-Nachricht gab, schickte Ex Claudia schöne Geburtstagsgrüße. „Sie hat mir eine schöne Geburtstagstorte als Bild geschickt“, erzählt die Wendler-Mutter im RTL-Interview.

---------------------------------------------

Mehr Themen:

---------------------------------------------

Mutter Christina weiß nichts von Hochzeit ihres Sohnes

Und jetzt der nächste Wendler-Knaller. Auch von der Hochzeit hatte der Schlager-Barde seiner Mutter nichts erzählt. Sie erfuhr von einem RTL-Kamerateam von der Vermählung.

+++ Michael Wendler und Laura Müller haben geheiratet – DIESES Detail überrascht +++

„Ich lasse das nicht so nah an mich rankommen, ich muss mich schützen“, sagt sie gegenüber RTL. „Und weil er jetzt die Laura hat, will ich mich auch nicht damit belasten. Soll er doch sein Leben meistern, wenn er meint und ich mache meins mit meinen neuen Freunden".

Michael Wendler und seine Laura haben geheiratet. Foto: imago images

-------------

So gratulierten die Promis dem Paar:

Tijan Njie: „Meine herzlichsten Glückwünsche“

Yeliz Koc: „Herzlichen Glückwunsch und ganz viel Liebe an euch zwei“

Christian Polanc: „Hey...herzlichen Glückwunsch!“

Ginger Costello Wollersheim: „Herzlichen Glückwunsch ❤️❤️❤ ️euch beiden“

Pat Wind: „Ich wünsche euch alles Glück der Welt und das eure Liebe für die Ewigkeit ist !“

-------------

Das klingt nach ordentlich dicker Luft zwischen Mama und Sohn. Und jede Menge Arbeit bis August, wenn es mit einer harmonischen Hochzeit etwas werden soll. (ms)