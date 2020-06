Michael Wendler hat geheiratet: Ehefrau Laura packt aus – „Ich mache das nur, um...“

Sie haben es getan! Michael Wendler und seine Laura Müller sind am Wochenende in den USA den Bund der Ehe eingegangen – und haben sich standesamtlich das Ja-Wort gegeben. Im August soll dann im Rahmen einer riesigen Hochzeitssause der nächste zeremonielle Schritt gegangen werden.

Doch bevor die heiß ersehnte Trauung des Paares stattfinden konnte, gab es einige Hürden zu meistern. In der Doku-Soap „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ (Vox) können sich die Fans Einblicke in das Liebesleben von Michael Wendler und seiner 19-Jährigen besseren Hälfte verschaffen. Und dabei erfahren, wie es innerlich wirklich um ihre Gefühle steht.

Michael Wendler und Laura Müller: Niemand glaubte an ihre Liebe

Michael Wendler und Laura Müller. Foto: imago images/Future Image

Denn zu Beginn ihrer Beziehung glaubte niemand so recht an ihre Liebe. Im Gegenteil, Michael Wendler musste sich öffentlich nicht nur einmal rechtfertigen, wirklich ernste Absichten mit Laura zu haben. Und auch Laura selbst hatte es schwer, wie sie in der Doku bei Vox zugibt:

„Viele haben versucht, uns auseinanderzubringen. Warum, weiß ich gar nicht. Viele haben vielleicht wirklich gedacht, PR. Oder ich mache das nur, um bekannt zu werden, oder Michael, weil er in die Schlagzeilen möchte“, so Laura. Und weiter: „Jeder Mensch, der einen Partner hat und glücklich ist… also ich bin ein Gönner. Ich gönne. Tja, das haben sie nicht geschafft, uns auseinanderzubringen.“

+++ Michael Wendler heiratet Laura! Ausgerechnet SIE weiß von nichts – „Wenn er meint...“ +++

---------------------------------------

Mehr Promi-Themen:

---------------------------------------

„Bei Laura weiß man nie so genau“

Laura Müller bekommt von Michael Wendler einen Antrag. Foto: TVNOW

In der Tat wirken Schlagerstar Michael Wendler und seine Liebste verliebt wie am ersten Tag. Auch wenn sich der „Egal“-Sänger kurz vor dem Heiratsantrag gar nicht so sicher war, dass Laura auch „Ja“ sagt. „Bei Laura weiß man nie so genau. Sie ist wirklich ein sehr impulsiver Mensch. Da kann alles Mögliche passieren. Wenn sie einen schlechten Tag hat, kann sie ja vielleicht auch ‚Nein‘ sagen. Alles ist möglich bei Laura“, verrät der Wendler im TV.

+++ Michael Wendler: Ex-Frau Claudia Norberg rechnet mit Laura Müller ab – „Unfair und respektlos“ +++

Wie der besagte Antrag ausgegangen ist, ist mittlerweile klar. Wer alle Details zum großen Liebesmoment zwischen Michael Wendler und Laura Müller miterleben möchte, der kann das ab 20.15 Uhr bei Vox tun.