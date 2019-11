Michael Wendler: Freundin Laura teilt DIESES Foto – „Mache mir Sorgen!“

Laura Müller, die Freundin von Michael Wendler, zeigt bei Instagram gerne, was sie hat. Klar, die 19-Jährige wünscht sich nichts sehnlicher, als Influencerin zu werden. Außer vielleicht Kinder mit ihrem Schatzi. Aber das ist eine andere Geschichte.

Zurück zu Instagram: Am liebsten posiert die Teenagerin mit ihrem Michael Wendler - oder macht Selfies mit dem berühmten Duckface. Für das muss sie immer wieder Spott und Häme einstecken.

Michael Wendler: Freundin Laura von Promi gedisst

Der neueste Diss kommt von einem anderen Promi: Oliver Pocher. In ihrer Instastory hatte Laura Müller zuvor ein Video gepostet - natürlich mit Duckface. Der Comedian teilte den Schnute-Post und schrieb dazu: „Welche allergische Reaktion ist bei den Lippen entstanden? Mache mir Sorgen, Laura.“

----------------------

Weitere News aus der Promi-Welt:

Ingo Kantorek (†44): Doku über „Köln 50667“-Star – erstes Interview seiner Mama „Er war...“

Beatrice Egli: Irre Veränderung – SO sieht die Sängerin nicht mehr aus

Top-Themen des Tages:

Royals: Empfang im Wohnzimmer der Queen – doch ein Detail im Hintergrund irritiert

München: Frau wandert für ihre große Liebe nach Afrika aus – jetzt hat sie DIESE Angst

----------------------

Laura ignoriert Attacke von Oliver Pocher

Und Laura? Die scheint sich nichts anhaben zu lassen, in der Öffentlichkeit zumindest nicht. Kritik konnte sie in der Vergangenheit nicht gut wegstecken. Im „Sommerhaus der Stars“ (RTL) wo die 19-Jährige zuletzt mit dem Wendler zu sehen war, gingen ihr die Streitigkeiten mit den anderen Bewohnern so nahe, dass sie am Ende so schnell wie möglich ausziehen wollte.

Spott für das Liebespaar gab es zuletzt sogar von einem Supermarkt. Kaufland hatte in den sozialen Medien Werbung geschaltet und darin den Altersunterschied von 28 Jahren zwischen den beiden thematisiert. Darauf zu sehen: Eine Dose Mais, auf der steht: zart, süß und knackig. Dazu der Slogan: „Erntezeit beim Wendler.“ Mehr dazu hier >>>

-----------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

----------------------------

(cs)