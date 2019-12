Michael Wendler: Freundin Laura wagt den Schritt – „Ich habe jetzt...“

Will sie das jetzt wirklich tun? Michael Wendler ist mit seiner 19 Jahre jungen Freundin Laura Müller schon seit Wochen in seiner Wahlheimat Florida (USA) unterwegs. Gar nicht so einfach für die Influencerin, die sich in vielen Dingen plötzlich umstellen muss.

Erst die Dauer-Sonne in der Weihnachtszeit, dann auch noch Claudia, die Ex von Michael Wendler, die im schicken Häuschen ein und aus geht und denselben Weihnachtsbaum genießen darf, und jetzt auch noch das.

Michael Wendler: Freundin Laura wagt den Schritt

Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller Foto: imago images / auslöser-photographie

Auf Instagram informiert Laura Müller nun ihre Follower, dass sie am Freitag einen ganz wichtigen Termin hat. Und der hat ausnahmsweise mal nichts mit Schlagerstar Michael Wendler zu tun.

Die Freundin von Michael Wendler will sich die Wimpern verlängern lassen.

„Am Freitag gibt es wieder Wimpern für mich. Ich habe jetzt ein amerikanisches Studio gefunden und hoffe, dass es gut aussehen wird“, erzählt die 19-Jährige in ihrer Insta-Story.

Eigentlich lässt sich Laura hierzulande um die Augen herum verschönern. Aber wenn es für frau wieder Zeit für einen Beauty-Termin ist, muss eben das nächstbeste Studio her. Und das ist offenbar im Sunshine-State Florida.

Denn ohne künstliche Wimpern mag sich Michael Wendlers bessere Hälfte gar nicht, sagt: „Wie ihr seht: Ohne Wimpern sieht man einfach nicht fertig aus.“

Na dann kann der Wimpern-Termin am Freitag ja kommen..!

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 als Michael Skowronek in Dinslaken geboren

Im März 2009 heiratete er seine damalige Lebensgefährtin Claudia Norberg

2018 trennte sich Wendler von Claudia

Im Herbst 2018 wurde seine Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Laura bekannt

Wendler nahm an zahlreichen TV-Shows teil, darunter „Promi Big Brother“, „Promi Shopping Queen“ oder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Das Dschungelcamp verließ er schon nach vier Tagen

Nachdem er im Hotel ein Steak gegessen hatte, wollte er jedoch gerne wieder ins Camp

Diesen Wunsch untersagte RTL ihm jedoch

Lippen von Laura Müller nicht echt?

Was sich viele ihrer Fans bislang auch gefragt haben: Lässt sich Laura wirklich die Lippen aufspritzen? In einem Insta-Post lässt Michael Wendlers Freundin jetzt die Bombe platzen. Mehr dazu erfährst du hier >>>