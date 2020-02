Michael Wendler: Freundin Laura Müller mit süßen Neuigkeiten – „Ich bin...“

Es ist so weit: Laura Müller ist zurück in Deutschland. Nach monatelangem Aufenthalt in Wendlers Wahlheimat Florida beginnt hierzulande nun wieder der Alltag für die 19-Jährige. Und die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler hat süße Neuigkeiten im Gepäck.

Am kommenden Freitag steht Laura bei Let’s Dance auf dem Tanzparkett, bereitet sich bereits eifrig für die RTL-Sendung vor. Und hat tatkräftige Unterstützung.

Michael Wendler: Freundin Laura mit süßen Neuigkeiten

Laura Müller steht ab Freitag auf dem Tanzparkett bei Let's Dance. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Denn kein Geringerer als Michael Wendler höchstpersönlich begleitet das Playboy-Model auf seiner Tanzreise. Über Instagram geht der Schmusespaß der beiden auch gleich mal in die nächste Runde.

Laura: „Ich bin seit gestern wieder zurück in Deutschland, in Köln. Jetzt geht es los. Diese Woche ist eine der entscheidendsten Wochen: Let’s Dance beginnt. Und heute war wieder ein Dreh für die Opener, die werdet ihr am Anfang der ersten Sendung sehen“, beginnt die Laientänzerin ihre Instastory, bevor sie zum Wesentlichen kommt:

„Ich bin schon fertig, ich war die Erste und habe schon ganz früh angefangen und kann den Tag noch mit meinem geliebten Schatzi verbringen. Er ist auch da!“

Ob die Freundin von Michael Wendler die Tanzshow rocken wird? Unterstützung hat sie zumindest. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

-------------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Er ist mit Laura Müller (19) zusammen

Seine Ex Claudia Norberg nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil

----------------------------------------

Michael Wendler schwärmt von Laura: „Die kleine Maus“

Michael Wendler schleicht sich ins Bild bei Freundin Laura. Foto: Instagram/ Laura Müller

Und da ist ihr „Schatzi“ auch schon, schleicht sich von der Seite ins Bild, herzt seine junge Freundin und lobt sie in den höchsten Tönen: „Seit 4 Uhr ist die schon wach, die kleine Maus. Und hast du alles super gemacht!“

Wie gut sich Laura Müller tatsächlich als Tänzerin anstellt, wird man ab dem 21. Februar um 20.15 Uhr bei RTL sehen.

Angst hat die Influencerin (420.000 Follower) offenbar nicht. Warum auch? „Mein Schatzi ist mit und unterstützt mich. Was will man mehr?!“