Michael Wendler: Freundin Laura macht klare Ansage – „Es gibt nichts Schlimmeres, als...“

Jetzt bricht sie ihr Schweigen! Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller sind nun schon seit über einem Jahr ein Paar. Von Krise oder Unstimmigkeiten keine Spur. Die 19-Jährige verrät nun sogar ein Detail, das ausschlaggebend für ihre Beziehung ist.

Entgegen aller Kritikerstimmen der letzten Monate halten Schlagersänger Michael Wendler und seine 28 Jahre jüngere Freundin auch weiterhin fest zusammen. Und Laura macht nun auch deutlich, was sich ihr berühmter Freund gar nicht bei ihr leisten dürfte.

Michael Wendler: Freundin Laura macht ihm klare Ansage

In einem Instagram-Video findet die Neu-Influencerin klare Worte darüber, was ihr bei einer Partnerschaft am wichtigsten ist.

Michael Wendler und Laura Foto: imago images / Chris Emil Janßen

„Für mich sind die Aspekte, die in einer Beziehung sein müssen, auf jeden Fall Respekt und Treue. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dein Partner respektlos mit dir umgeht.“ Und nicht nur das!

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ Michael Wendler: Endlich Klarheit! Laura gibt bekannt – „Wir sind…“ +++

+++ Michael Wendler: Nach Supermarkt-Eklat – Laura meldet sich endlich und begeht DIESEN Fehler +++

-------------------------------------

Laura findet Treue am wichtigsten

Foto: Instagram/ Laura Müller

„Und was ich noch viel wichtiger finde, ist Treue. Ich bin ein ganz treuer Mensch, ich würde Michael niemals betrügen und diesen Mann für keinen anderen aufgeben. Ich weiß, was ich an ihm liebe und was ich an ihm schätze“, so die 19-Jährige.

Wenig später betont sie außerdem noch, dass Ehrlichkeit ebenfalls ganz oben auf ihrer Beziehungsliste stünde.

--------------------

Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 als Michael Skowronek in Dinslaken geboren

Im März 2009 heiratete er seine damalige Lebensgefährtin Claudia Norberg

2018 trennte sich Wendler von Claudia

Im Herbst 2018 wurde seine Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Laura bekannt

Wendler nahm an zahlreichen TV-Shows teil, darunter „Promi Big Brother“, „Promi Shopping Queen“ oder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Beim RTL-Dschungelcamp verließ er schon nach vier Tagen das Camp

---------------------

Michael Wendler und Laura Müller: Überraschende Wende

Den großen Altersunterscheid zwischen Michael Wendler und Laura nehmen die beiden von Anfang an so hin. Und auch in Deutschland hat man sich wohl mittlerweile fast schon daran gewöhnt. Schließlich reißt die Kritik immer mehr ab, wie man einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post entnehmen kann. Worum es dabei genau ging, erfährst du hier >>>