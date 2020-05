Michael Wendler: Es ist offiziell – er und Laura Müller werden nicht...

Sie sind seit über eineinhalb Jahren ein Paar, sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. Und haben allen Leuten gezeigt, dass ihre Liebe echt ist. Michael Wendler und Laura Müller wagen deshalb jetzt den nächsten Schritt und wollen heiraten.

In ihrer neuen TVnow-Doku „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ wird ihr Leben kurz vor dem großen Moment von RTL-Kameras begleitet. Doch es gibt ein riesengroßes Problem.

Michael Wendler und Laura Müller: Großes Problem vor Hochzeit

Für Laura Müller stand von Anfang an fest: Sie will Michael Wendler heiraten. Einen Antrag hat die 19-Jährige bekanntermaßen auch schon erhalten – ganz romantisch mit Luftballons und Rosen über den Dächern von Köln. Einer Heirat dürfte also nichts mehr im Wege stehen. Oder doch?

Michael Wendler ist traurig. Foto: imago images

„Corona ist für uns ein ganz schrecklicher Zustand. Zurzeit ist es so, dass die USA allen Europäern verboten hat, einzureisen, die nicht permanent resident sind. Das heißt, nicht permanent in den USA leben“, erklärt Schlagerstar Michael Wendler in der Doku. Denn er und seine „Let’s Dance“-Tanzmaus wollen ausgerechnet in den USA in Las Vegas heiraten.

Michael Wendler:

wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Er ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

2020 will er seine Verlobte Laura Müller im TV heiraten

Michael Wendler: Laura darf nicht in die USA einreisen

Wendler: „Das ist ein Problem für Laura. Und deswegen kann sie nicht einreisen. Aber ich würde Laura auch nie alleine lassen, auch wenn ich einreisen dürfte. Das würde sie mir nicht verzeihen.“

Dem stimmt Laura prompt zu: „Ah nein…“ Deswegen warten beide nun darauf, dass es endlich losgehen kann.

Hochzeit in Las Vegas: Kein Alkohol für Laura Müller?

Obwohl die Einreise sicher nicht das einzige Problem zu sein scheint, das dem Turtel-Paar bevorsteht. Schließlich will Laura an ihrem Hochzeitstag sicher auch hier und da auf ihre Liebe anstoßen. In den USA ist es allerdings untersagt, unter 21 Alkohol zu verzehren.

Vielleicht ist eine Hochzeit hierzulande also doch auch gar nicht so eine schlechte Idee…

Die ganze Folge der neuen Doku „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ kannst du ab sofort bei TVnow sehen.