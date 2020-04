Michael Wendler: Eklige Fantasie – wollte er Laura DAS kaufen?

Auf Michael Wendler musst du bei „Let's Dance“ seit der Coronakrise leider verzichten. Er darf seiner Laura (19) nicht mehr beim Tanzen zuschauen, weil das Publikum von RTL kurzerhand wegen der Ansteckungsgefahr verboten wurde.

Doch ganz verzichten müssen RTL-Zuschauer nicht auf den Schlagersänger. Denn Michael Wendler ist am Donnerstag bei der Nachmittags-Rate-Runde „Kitsch oder Kasse“ dabei.

Michael Wendler: Wollte er etwa DAS seiner Laura schenken?

Bei der Show mit Oliver Geissen geht es darum, dass ein Kandidatenpaar von zehn Gegenständen den teuersten erraten muss. Den Wert des ausgewählten Gegenstandes gibt es dann zu gewinnen. Im besten Fall, wenn sie richtig raten, sind es 10.000 Euro, im schlechtesten gehen sie nur mit einem Fuffi nach Hause.

Und der Wendler himself steht diesmal den Kandidaten Markus und Sophia zur Seite. Ein Gegenstand weckt dabei das besondere Interesse des „Egal“-Sängers: ein riesiges Burlesque-Girl sitzt in einem Glas und räkelt sich mit Schmuck behangen und goldenen Fächern. Im Hintergrund spielt der Song „Diamonds are a girl's best friend“ von Marilyn Monroe.

„Es gibt ja durchaus diese ...ähh...diese Champagnergläser so zu kaufen im Internet..“, setzt der 47-Jährige an. „Ich hab das auch schon gegoogelt, muss ich dazu sagen“, gibt er zu. Der Moderator muss unterbrechen: „Darf ich mal kurz nachfragen: Warum googelst du nach solchen Gläsern im Internet?“ Peinlich berührtes Gelächter der Kandidaten folgt.

„Laura, einmal da rein“, lacht Oliver Geissen weiter. Doch der Wendler geht nicht drauf ein, spricht einfach weiter: „Das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate“, meint er und dann reden sie über den Preis des Glases.

Dieses kleine Vorschau-Video hat Michael Wendler bei Instagram gepostet. Foto: Instagram-Screenshot

Bleibt also fraglich, ob das wirklich ein Geschenk an Laura werden soll. Mal abwarten. Das teilt das verliebte Pärchen sicherlich dann früh genug mit. Schließlich hat Laura Müller auch nicht wenig Tam-Tam draus gemacht, dass sie ihrem Schatzi ein fettes Auto geschenkt hat.

-------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in Florida

--------------------------

Michael Wendler hat diese Szene übrigens auch als Ankündigung auf seinen Instagram-Account geteilt. Ein Kommentar eines Fans fiel nur ganz nüchtern aus: „Kitsch oder Kasse? Was heißt hier oder? RTL und Wendler machen mit Kitsch Kasse“. (js)

Die Folge von „Kitsch oder Kasse“ läuft am Donnerstag um 15 Uhr bei RTL.