Michael Wendler: Ehefrau Laura mit süßer Offenbarung – „Ich bin...“

Sie sind seit nicht mal einer Woche verheiratet, bekundeten heimlich ohne ihre engsten Familienmitglieder ihre gegenseitige Liebe vor dem Traualtar. Michael Wendler und Laura Müller (mittlerweile Norberg) denken allerdings gar nicht daran, traute Flitterwochen-Zweisamkeit zu genießen, sondern geben ihren Fans Einblicke als frisch vermähltes Ehepaar im Alltag.

Und ganz ohne öffentliche Liebesbekundungen geht es bei den beiden nicht. Auf Instagram meldet sich jetzt Laura Müller zu Wort und findet süße Worte, die vor allem Michael Wendler freuen dürfen.

Michael Wendler: Liebesoffenbarung von Ehefrau Laura

Michael Wendler feierte seinen 48. Geburtstag auf einem Boot. Foto: Instagram/ Michael Wendler

Der Schlagerstar feierte am Montag seinen 48. Geburtstag. Als Überraschung zu seinem Ehrentag organisierten seine Frau Laura und Tochter Adeline in Florida eine private Bootstour – inklusive selbstgebackenem Kuchen und Schwimmsessions im Meer.

„Ein wundervoller Tag neigt sich dem Ende zu und ich bin so glücklich! Mein Schatz Michael Wendler, weil hundert mal nicht genug sind, schicke ich Dir nochmals tausend Geburtstagsgrüße und Küsse“, schreibt Laura im Anschluss an ihren Ehemann gewandt auf Instagram. Und findet schließlich noch emotionalere Worte: „Du bist mein Leben, meine Welt, mein Herz, mein Held, mein Beschützer, meine bessere Hälfte, mein Partner in Crime, meine große Liebe…“

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

Am Ende wird der 19-Jährigen dann noch bewusst: „Der erste Geburtstag, an deiner Seite, als deine Frau. Ich liebe Dich, ich liebe Dich.“

Michael Wendler: So reagiert er auf Laura Müllers Worte

Ganz unkommentiert lässt Birthday-Boy Wendler den öffentlichen Seelenstriptease seiner Frau nicht. „Ich liebe Dich mein Schatzi und Dankeschön für die schönen Momente mit Dir.“

Wenn das mal nicht nach einer glücklichen Ehe klingt...