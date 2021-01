Michael Wendler behauptet DAS über „DSDS“: RTL reagiert sofort

Das Kapitel Michael Wendler und „DSDS“ ist um ein weiteres Kapitel reicher. So meldete sich der Schlagersänger kurz vor der TV-Ausstrahlung der ersten Folge der 18. „DSDS“-Staffel bei Instagram zu Wort. Und wie zu erwarten war, lässt der Schlagersänger kein gutes Haar an seinem Ex-Arbeitgeber.

„Heute startet nun endlich die neue 'DSDS'-Staffel und es war zu vermuten, dass über mich Spott und Hohn ausgebreitet wird. Warum? Ich habe die Bundesregierung kritisiert“, so startet Michael Wendler in seine „DSDS“-Abrechnung.

Michael Wendler schießt gegen 'DSDS'

Jedoch ist das nur die halbe Wahrheit. So kritisierte Wendler nicht 'nur' die Bundesregierung, er warf RTL auch vor, gleichgeschaltet und politisch gesteuert zu sein.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Er ist jedoch lediglich in den ersten Folgen von DSDS 2021 zu sehen

Michael Wendler neben seinen Jurykollegen Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Wenig überraschend, dass das bei seinem Arbeitgeber nicht allzu gut ankam. Doch der Hohn und der Spott sind nicht das Einzige, was den Wendler verärgert hat.

Michael Wendler: DAS ist aus seiner Sicht besonders verblüffend

„Was besonders verblüffend ist, ist, dass Laura gezeigt wird bei 'DSDS', obwohl der Pressesprecher noch verlauten ließ, dass sie keine Rolle spielt und keine Aufgabe hätte bei 'DSDS'. Obwohl ihr Vertrag etwas anderes sagt. Sie ist nämlich als Backstage-Reporterin eingestellt worden, hat diese Tätigkeit übrigens auch 14 oder 17 Tage lang durchgeführt und fleißig gearbeitet. Naja, hier gibt es ein paar Desinformationen“, so der Wendler.

Fraglich, von wem die Desinformationen kommen. So erklärte RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer, dass Laura bei 'DSDS' keine Rolle spielen würde. „Laura Müller hat nie einen Job bei 'DSDS' gehabt“, so Eickmeyer. Wenn sie in der Sendung zu sehen sei, dann lediglich, weil sie Michael Wendler bei den Dreharbeiten begleitet habe, erklärt die Sprecherin.

Die Posse Wendler/DSDS setzt sich also fort. In der ersten Folge bekommt der Wendler nämlich ordentlich sein Fett weg. Welche Gags gemacht wurden, liest du hier.