Michael Wendler: Erschreckende Details – jetzt packt ein enger Freund aus

Michael Wendler verkündet sein DSDS-Aus! Am Donnerstagabend tritt der Schlagersänger eine riesige Lawine los, nachdem er in seiner Instagram-Story bekannt gab, dass er nicht länger Teil der RTL-Show sein wolle.

Zuvor hatte der 48-Jährige bereits für einen handfesten Skandal gesorgt, weil er einfach nicht zur Aufzeichnung der Casting-Show erschienen war. Alle weiteren Neuigkeiten rund um Michael Wendlers Ausstieg bei DSDS erfährst du in unserem News-Blog.

Freitag, 9. Oktober

12.22 Uhr: Michael Wendler hat schlaflose Nächte

In einem „Bild“-Interview gibt Michael Wendlers enger Freund und Manager Markus Krampe erschreckende Einblicke in das Leben von Michael Wendler. Wie sich herausstellt, leide der Schlagersänger schon seit mehreren Wochen unter Schlafproblemen. „Er schläft seit Wochen nicht mehr und wacht morgens schweißgebadet auf“, so der Wendler-Manager.

Er vermutet, dass Michael Wendler Existenzängste plagen, „obwohl er sie nicht haben müsste“. Kurz nachdem Markus Krampe seinem Klienten und Freund zu psychologischer Hilfe geraten habe, soll der Sänger das Land verlassen haben. Den Telegram-Account habe sich Michael Wendler erst vor zwei Wochen erstellt.

Zudem verrät Krampe, dass Michael Wendler schon am DSDS-Set Mitarbeiter dazu aufgefordert haben soll, ihre Maske abzunehmen. Offenbar ist er fest davon überzeugt, dass die Schutzmaßnahmen nichts bringen würden.

12.12 Uhr: Medienexperte gibt Einschätzung zu Wendler ab

Im Gespräch mit dieser Redaktion sprach Medienexperten Prof. Dr. Jo Groebel über die irren Aussagen von Michael Wendler.

Wie er die künftige Karriere des Wendler einschätzt, liest du hier.

10.21 Uhr: Michael Wendler: „Karl Lauterbach ist eine große Gefahr für uns!“

Wie am Donnerstagabend angekündigt, postet Michael Wendler bereits fleißig auf seinem Telegram-Account. Neben einem Bericht darüber, dass Masken schädlich seien, teilt er ebenfalls ein Video zum Thema Insolvenz. Wie ironisch, da der Schlagerstar doch selbst knietief in den Schulden steckte.

Besonders irre: Michael Wendler stellt Karl Lauterbach infrage. Die Aussagen des Mediziners zum Coronavirus seien falsch. Stattdessen behauptet der 48-Jährige: „Nur Karl Lauterbach ist eine große Gefahr für uns!“

Auf dem Profil befindet sich auch eine 55-sekündige Sprachnotiz des Musikers, in der er sich bei seinen Telegram-Followern bedankt. „Ich seh ja, was hier los ist“, so der Wendler. In den kommenden Tagen und Wochen wolle er diese auf der Plattform „mit Informationen versorgen“. Solange sein Instagram-Profil „unzensiert“ bleibe, könnten seine Anhänger ihn dort weiterhin kontaktieren.

10 Uhr: Oliver Pocher hofft, dass Michael Wendler „zur Vernunft kommt“

Nach der Ausstrahlung seiner RTL-Show „Pocher – Gefährlich ehrlich“ meldet sich Oliver Pocher noch einmal persönlich bei seinen Instagram-Followern zu Wort. Mit einem derartigen Verhalten seines TV-Kollegen habe er absolut nicht gerechnet.

„Dass wir über Michael Wendler reden, der nicht nur bei DSDS aussteigt, sondern auf einmal anfängt, die durchgeknalltesten Verschwörungstheorien zum Besten zu geben“, so der Comedian in seiner Instastory gegen 4 Uhr nachts. Dass der Schlagersänger mit Attila Hildmann sympathisiere und fortan in den USA bleiben wolle, schockiert Oliver Pocher.

Vor allem das Gespräch mit Manager Markus Krampe habe ihn bewegt. „Jetzt schauen wir mal, wie die ganze Geschichte weitergeht. Wir hoffen natürlich, dass vielleicht Michael Wendler doch nochmal zur Vernunft kommt“, fasst der Komiker abschließend zusammen.

Oliver Pocher äußert sich zum Skandal um Michael Wendler. Foto: oliverpocher/Instagram

Donnerstag, 8. Oktober

20 Uhr: Michael Wendler schmeißt bei DSDS hin

Bei Instagram sagt Michael Wendler: „Aktuell bin ich Juror in der RTL-Show DSDS. Ich möchte jetzt und hier eine Mitteilung bekanntgeben. Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der DSDS-Show ausscheiden.“ Die Entscheidung habe er selbst getroffen, RTL habe keine Einwirkung gehabt, erklärt er weiter.

Foto: Screenshot Instagram/Michael Wendler

Besonders seine Begründung ist bizarr. „Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor“, sagt er weiter. Er sei dabei nicht alleine, sondern habe „zahlreiche Mitstreiter“.

-------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird er als Juror auftreten

-------------------

20.30 Uhr: Michael Wendler: Bizarre Begründung für DSDS-Aus

Und weiter: „Nahezu alle Fernsehsender, inklusive RTL, machen sich mitschuldig, sind gleichgeschaltet, politisch gesteuert.“ Ab sofort sei er unter seinem neuen Telegram-Account zu erreichen, so Michael Wendler.

-----------------

Mehr zum DSDS-Eklat um Michael Wendler:

DSDS-Jurorin Maite Kelly lässt fiesen Spruch los – sie ist nicht die einzige

Michael Wendler: DSDS-Eklat! Jetzt bringt ausgerechnet ER sich in Stellung

Michael Wendler: DSDS-Eklat – „Dann machen wir eben zu dritt weiter“

-----------------

Die Plattform sei die einzige, auf der man seine Meinung frei austauschen könne: „Alle anderen Portale wie Instagram, Youtube oder Facebook sind zensiert und wichtige Informationen, die ihr unbedingt begreifen müsst, werden gelöscht.“ RTL hat das Jury-Aus von Michael Wendler bestätigt. Wer sein Nachfolger werden wird, ist noch nicht bekannt.

+++ Michael Wendler: Skurriles Video macht im Netz die Runde – „Wow, das ist echt billig!“ +++

21 Uhr: Michael Wendler: DSDS-Urgestein Dieter Bohlen spricht Klartext

Mittlerweile hat sich auch Dieter Bohlen zum Wendler-Aus bei DSDS geäußert. Er sagt: „Was hat meine Mami immer zu mir gesagt: 'Dieter, die größten Probleme erledigen sich oft von selber, du musst nur bisschen warten.“

Auch auf die Verschwörungstheorien geht er ein: „Ja, das hat wahnsinnige Gründe, die Verschwörungen, die Erde ist eine Scheibe, die Regierung ist schuld. Alle sind schuld, nur ich ausnahmsweise nicht. Ihr wolltet doch sowieso alle, dass er wegkommt, also freut euch. Ein Abend der Freude und Besinnung.“

21.51 Uhr: Konsequenzen nach kruden Theorien „Grenze ist erreicht“

Noch am Donnerstagabend hatten die irren Verschwörungstheorien von Michael Wendler Konsequenzen. Die Supermarktkette Kaufland, die ein Werbevideo mit dem Schlagerstar gedreht hatte, das erst am Mittwoch im Netz die Runde machte, hat den Content gelöscht.

Bei unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß & Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit & Gesundheit von Menschen gespielt wird. Daher haben wir den ganzen Wendler-Content gelöscht & distanzieren uns von seinen Aussagen. #nichtegal — Kaufland (@kaufland) October 8, 2020

Bei Instagram schrieb Kaufland: „Bei unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß und Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit und Gesundheit von Menschen gespielt wird. Daher haben wir den ganzen Wendler-Content gelöscht und distanzieren uns von seinen Aussagen. #nichtegal“

22.30 Uhr: Michael Wendler Manager bei Pocher: „Menschliche Tragödie“

Am Donnerstagabend war Michael Wendlers Manager Markus Krampe bei „Pocher – Gefährlich ehrlich“ zu Gast. Er macht sich große Sorgen um den Schlagerstar. „Es ist eine menschliche Tragödie“, erklärt er. „Ich glaube, er ist wirklich krank.“ Mit einem ähnlichen Verhalten sei jedoch zu rechnen gewesen. „Das hat sich angedeutet über einen längeren Zeitraum“, so der 49-Jährige.

Wie steht Ehefrau Laura Müller zu allem, will Amira Pocher wissen. Sie sei Tag und Nacht bei ihm, so der Manager, und höre sich alles an. Dass sie seine Ansichten so krass teilt, glaubt er aber nicht.

Michael Wendler ist nicht wiederzuerkennen. Foto: imago images / Future Image

22.50 Uhr: Michael Wendler zu seinem Manager: „Wir werden alle sterben!“

Eines steht für ihn aber fest: Michael Wendler brauche „professionelle Hilfe“. Seit drei Wochen habe er sich verändert, wirre Aussagen getätigt, nachts stundenlang mit Koch Attila Hildmann telefoniert, der ebenfalls mit kruden Verschwörungstheorien Aufmerksamkeit auf sich zog. Bei Telegram teilt Michael Wendler seine Posts mit weiteren Verschwörungstheorien.

Kurz bevor Michael Wendler sich bei Instagram als Verschwörungstheoretiker geoutet hat, soll er Markus Krampe angerufen und ihm gesagt haben: „Wir werden alle sterben! Ich will als Held sterben.“ Zudem soll er seinem Manager gesagt haben, dass er nie wieder nach Deutschland zurückkehren wolle, und das Ende seiner Karriere angekündigt haben. Bei der Erinnerung an das emotionale Telefonat kommen Markus Krampe plötzlich die Tränen. (cs)