Michael Wendler: DSDS-Fiasko – SO irre verteidigt er sein Fehlen „Das war ein Scherz“

Was für ein Chaos bei DSDS! Und das nur, weil Michael Wendler nach seinen eigenen Regeln spielte. So zumindest hatte es den Anschein, als klar wurde, dass der Sänger und neue Juror der Castingshow zu wichtigen Dreharbeiten in dieser Woche nicht aufgetaucht war. Der Grund: Der Schlagerstar befindet sich aktuell noch in Florida (USA), stieg nicht in den geplanten Flieger nach Deutschland, um seine Kollegen Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer tatkräftig zu unterstützen.

Ganz Deutschland rätselte, was bloß in Michael Wendler gefahren ist. Jetzt liefert der 48-Jährige selbst die Antwort dazu.

Michael Wendler: Skandal bei DSDS-Dreharbeiten

Offenbar musste Michael Wendler seine Frau Laura Müller in die USA begleiten, da er eine Green Card besitzt und sie ohne ihn nicht einreisen durfte. Warum er dann nicht wieder wie erwartet in Frankfurt gelandet war, war erst nicht ganz klar. Schließlich erklärte er, er habe Fieber und trockenen Husten – typische Symptome wie bei einer Covid-19-Erkrankung. Doch wie jetzt herauskommt, ist das alles gar nicht wahr.

Die DSDS-Jury 2020: Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt der Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird er als Juror auftreten

Michael Wendler: – SO verteidigt er sein Fehlen bei DSDS

Gegenüber der Bild muss sich Michael Wendler nun eingestehen: „Das war ein Scherz, im Nachhinein vielleicht kein guter. Ich habe das zu einem Mitarbeiter gesagt – und der hat das weitergetragen.“ So so, ein Corona-Scherz also.

+++ Michael Wendler: Irres Netz-Gerücht! Jetzt kommt ans Licht, dass... +++

Was aber war denn nun der wahre Grund für sein Fehlen bei DSDS?

Michael Wendler hat eine irre Erklärung für sein Fehlen bei DSDS. Foto: imago images

Michael Wendler: „Durch Verkehrschaos auf dem Weg von Miami nach New York, zum Flughafen. Da war ein größerer Unfall.“ Eine Rückkehr ans Set wie ursprünglich am Mittwoch geplant fällt jetzt allerdings auch ins Wasser. Der Sender RTL soll laut Bild von ihm verlangt haben, sich nach einem Corona-Schnelltest in Deutschland zunächst in Quarantäne zu begeben. Und wieder ändert Michael Wendler nun angeblich seine Pläne, kommt doch erst später zurück.

Michael Wendler nächste Woche wieder bei DSDS

„Ich werde erst am Wochenende nach Deutschland kommen und nächste Woche wieder bei DSDS dabei sein.“ Die Frage ist nur: Werden seine Jurykollegen das überhaupt noch wollen?

Erst vor wenigen Stunden meldete sich Maite Kelly auf Instagram zu Wort. Wie sie auf den DSDS-Skandal reagierte, erfährst du hier >>>