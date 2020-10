Michael Wendler: DSDS-Eklat! Jetzt bringt ausgerechnet ER sich in Stellung

Schon vor Wochen gab es den ersten Gesprächsstoff rund um die neue DSDS-Staffel. Denn dass die Jury bis auf Dieter Bohlen komplett ausgetauscht wurde, versetzte viele Fans unter Schock. Für Pietro Lombardi besetzte RTL den Jurystuhl mit keinem Geringeren als Michael Wendler.

Und ausgerechnet der Schlagerstar sorgt jetzt für Unruhe beim Sender und auch bei den Fans, kommt zu spät zu Terminen und lässt sich einfach nicht bei Dreharbeiten blicken, weil er sich in den USA aufhält. Jetzt meldet sich jemand zu Wort, der eine Idee hat, wie man das vermeintliche „Problem“ Michael Wendler ganz einfach lösen könnte.

Michael Wendler: DSDS-Eklat! Jetzt meldet sich Pietro Lombardi zu Wort

Pietro Lombardi selbst findet auf Instagram ein paar Worte zum DSDS-Skandal. Nachdem Maite Kelly bereits Stellung bezogen hatte, ist der ehemalige DSDS-Juroren-Liebling nun also an der Reihe.

In seiner Instastory erklärt der Sänger: „Ich weiß, dass Dieter mich als Juror wollte, aber manchmal kommt alles anderes.“ Und dann lässt er ein paar Worte über seinen Nachfolger verlauten: „Zum Thema Wendler… ich denke, sie werden da schon eine Lösung finden, aber ich bin da wenn es brennt.“

Pietro Lombardi bezieht Stellung zum DSDS-Eklat. Foto: imago images/Star-Media

Soll heißen: Pietro Lombardi ist jederzeit bereit, wieder den Platz neben Dieter Bohlen einzunehmen, sollte RTL sich womöglich plötzlich doch gegen Michael Wendler entscheiden. Allerdings macht der 28-Jährige nur unter einer Bedingung noch mal bei DSDS mit, wie er scherzhaft sagt: „Aber das wird dann safe 60 Euro kosten.“ Nun, den Preis zahlt man ihm doch sicher gerne.

Michael Wendler: Bei DSDS-Dreharbeiten wirklich dabei?

Ob die Dreharbeiten mit Michael Wendler nun sicher in der kommenden Woche „normal“ weitergehen, wird sich zeigen.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt der Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird er als Juror auftreten

Der Schlagerstar soll zumindest bereits verraten haben, am Wochenende wieder zurück in Deutschland zu sein. Und nicht nur das. Der „Egal“-Sänger hat nun obendrein noch eine Erklärung abgegeben, weshalb er überhaupt die Dreharbeiten am vergangenen Dienstag verpasst hatte. Was der Wendler genau zu sagen hat, erfährst du hier >>>