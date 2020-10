Michael Wendler stellt DIESES umstrittene Schild in seinem Vorgarten auf

Michael Wendler hat die Zelte in Deutschland abgebrochen und scheint sich in Donald Trumps USA wohler zu fühlen.

Damit das so bleibt, mischt der deutsche Schlagerstar nun sogar im Wahlkampf in den USA mit.

Michael Wendler überrascht DAMIT in seinem Vorgarten

Wer in seine Instagram-Story hineinschaute, konnte ein eindeutiges Schild in seinem Vorgarten entdecken.

Der 48-Jährige heißt mit bürgerlichem Namen Michael Norberg.

Geboren wurde er mit dem Nachnamen Skowronek.

Sein erfolgreichster Song ist "Sie liebt den DJ".

Er nahm an zahlreichen TV-Shows wie dem Dschungeklcamp, Promi Big Brother, Schlag den Start und Let's Dance teil.

Im Vorgarten seiner Villa in Cape Coral wird jetzt Wahlkampf für den umstrittenen US-Präsidenten gemacht. Wendler hat dort ein Schild mit den Namen von Trump und Pence aufgestellt, um für ihre Wiederwahl zu werben. Auf dem Plakat steht zudem der Wahlkampfslogan: „Make America great again“.

Ein solches Schild (links) hat Michael Wendler in seinen Vorgarten vor seiner Villa in Cape Coral (Florida, USA) aufgestellt. Dieses Foto entstand woanders und nicht vor dem Haus Wendlers. Foto: imago images/Pacific Press Agency

Michael Wendler bekennt sich zu Trump – seine Quellen bleiben nebulös

Schon in einer Telegram-Audiobotschaft machte er vor einigen Tagen klar, dass er dem Trump-Lager angehört. Er erzählte von angeblichen Enthüllungen über Ex-Präsident Barack Obama und Hillary Clinton und eine angeblich Verschwörung der beiden gegen Donald Trump. Obama habe Hochverrat begangen. Wendler behauptete in der Aufnahme, dass die US-Medien mit „einer zügigen Anklage“ gegen die beiden rechnen. Das könne man dann auch in Deutschland nicht mehr verheimlichen. Tatsächlich scheint das aber auch in Trump-nahen Kreisen höchstens ein aufgebauschtes Thema zu sein. Fraglich ist, auf welche Quellen sich Michael Wendler hier beruft.

Dieses Trump-Schild tauchte in Wendlers Instagram-Story auf. Foto: Instagram-Story von Michael Wendler

Zudem warf er den deutschen Medien Hetze gegen Donald Trump vor. Er selbst habe schon ähnliches erlebt, fühlt er mit dem US-Präsidenten. Er hoffe, dass die Amerikaner für dessen Wiederwahl stimmen, „weil ich glaube, dass die Welt mit Donald Trump wirklich eine große Chance hat“, so Wendler.

Dann schwärmte er noch davon, dass es in republikanisch regierten Bundesstaaten wie Florida keinen Corona-Maskenzwang gebe. Jeder dürfte machen, was er oder sie wolle. Diejenigen, die noch freiwillig Masken tragen, seien „wahrscheinlich noch nicht gut aufgeklärt“, wähnte sich Wendler im Besitz der Corona-Wahrheit. Was Wendler nicht sagte: Auch in Florida gibt es täglich tausende Corona-Neuinfektionen und alleine in diesem Bundestaat gab es bereits über 16.300 Todesfälle. Weitaus mehr als in Deutschland – und das bei einer Einwohnerzahl von lediglich rund 21 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, etwa einem Viertel Deutschlands. Umgerechnet wären das somit schon rund 60.000 Tote in Deutschland. Möglicherweise hat die Maskenpflicht hierzulande manches verhindert.