Michael Wendler: Insider kündigt an – „Da wartet noch was auf Deutschland“

Das Michael-Wendler-Drama nimmt kein Ende. Erst die große Ankündigung einer Doku bei RTL ZWEI, dann das mindestens genauso schnelle Dementi des Senders. Es war ein Auf und Ab für den Sänger, der scheinbar nicht versteht – oder nicht verstehen will – warum er in Deutschland keine Plattform mehr bekommen soll.

Das machte sich auch in dem „Statement“ bemerkbar, das Michael Wendler am Donnerstagabend deutscher Zeit bei Twitter abgab. „Warum verwehrt man mir die Rehabilitierung, die Möglichkeit mich für vieles Ausgesprochene zu entschuldigen“, fragte der Sänger da. Schließlich habe er sich ja nur für „Meinungsfreiheit und Grundrechte aller Menschen eingesetzt“.

Was plant Michael Wendler nach dem RTL-ZWEI-Aus?

Diese Meinung dürfte der Mann, der zusammen mit seiner jungen Partnerin Laura Müller in den USA lebt, wohl recht exklusiv haben. Doch sei es drum. Es bleibt das dumpfe Gefühl, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Das bestätigt auch Carsten Kuhnt. Die eine Hälfte des Musik-Duos „Carsten Sabrina“ war bis Oktober 2020 Manager von Michael Wendlers Vater Manfred Weßels.

Auf Instagram plaudert der Musiker und Ex-Manager aus dem Nähkästchen. „Ist das wieder ein heißes Thema, nach Corona und im aktuell laufenden Krieg hat Deutschland nichts anderes zu tun, als sich um den Wendler zu kümmern. Er polarisiert ohne Ende. (…) Aber mal sehen, was noch kommt. Wer ihn kennt, weiß, da wartet noch was auf Deutschland“, so der Neusser.

Die Geissens engagierten sich gegen Michael Wendler

So gab es bereits Gerüchte, dass der Wendler bereits an neuer Musik arbeite oder diese zumindest plane. Ob diese dann allerdings auf positivere Resonanz treffen wird, als die geplante RTL ZWEI-Doku darf durchaus infrage gestellt werden. Schließlich waren die Reaktionen eindeutig.

Sogar die Geissens hatten sich klar gegen ein Engagement des Sängers bei ihrem Heimatsender ausgesprochen. Bei Instagram schrieben die Kult-Stars: „Wir distanzieren uns aufs schärfste von Corona-Leugnern und Menschen, die Deutschland als ‚KZ‘ bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL 2 aufhören!“