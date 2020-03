Michael Wendler: Doch keine Hochzeit? – seine Ausrede ist hochpeinlich

Zu fast jeder Gelegenheit macht Michael Wendler deutlich, wie sehr er Freundin Laura Müller liebt. Die 19-Jährige ist ebenso vernarrt in ihren Michael Wendler. Doch eine Hochzeit ist nicht in Sicht – aus einem absurden Grund.

Michael Wendler macht Laura Müller keinen Antrag

Wahl-Amerikaner Michael Wendler und seine Laura geben in der Doku-Soap „Laura und der Wendler – total in verliebt in Amerika“ einen Einblick in ihr gemeinsames Leben im sonnigen Cape Coral.

Gerade erst haben sie ein gemeinsames Domizil renoviert – als nächster Schritt könnte dann die Hochzeit folgen. Zumindest Laura findet: „Ich bin ja jetzt 19 und finde, das ist das perfekte Alter fürs Heiraten. Warum nicht?“

Aber: „Ich habe bis zur heutigen Zeit immer noch keinen Antrag, meine Finger sind leer“, beschwert sich die „Let's Dance“-Teilnehmerin in der Doku-Soap.

„Mein Portemonaie ist leer“

Laut Michael Wendler ist das aber nicht seine Schuld. Im Interview begründet er den fehlenden Antrag: „Mein Portemonaie ist leer. Das alles ist eine Vollkatastrophe, für mich als Künstler natürlich auch. Durch Corona fallen sehr viele Auftritte auch weg.“

Michael Wendler hat also keinen Geld für einen Ring, nicht mal einen simplen. Eine komische Aussage, ist er doch durch den Zwist mit Oliver Pocher erfolgreicher denn je. Sein Ohrwurm „Egal“ ist in den iTunes-Charts und vor kurzem hatte der Künstler persönlich einen Auftritt in der Live-Show „Pocher vs. Wendler“.

Immerhin macht der 47-Jährige seiner Liebsten Hoffnung auf bessere Zeiten: „Deswegen muss die Laura jetzt einfach noch ein bisschen warten, bis der Ring da ist.“

Hochzeit doch in diesem Jahr?

Kurz vor der Let's Show am Freitagabend klang das aber schon wieder ganz anders. Im Instagram-Live mit Oliver Pocher plauderte er aus: „Wir werden höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch heiraten!" Nun also doch?!

Gelegenheiten zum Antrag gäbe es viele, zum Beispiel die „Let's Dance“-Live-Shows oder Lauras 20. Geburtstag am 30. Juni – es bleibt also spannend... (kv)