Michael Wendler bricht sein Schweigen: DAS ist angeblich der wahre Grund für sein DSDS-Aus – „Wie Hunde auf die Straße geschmissen“

Vor einigen Tagen hat Michael Wendler es bereits angekündigt. Jetzt packt der Schlagersänger aus. In einer langen Instagram-Story erklärt der 48-Jährige, was es aus seiner Sicht mit dem Wirbel um ihn auf sich hat.

Auf der einen Seite macht sich Michael Wendler dabei stark für seine Ehefrau Laura. Sie habe es nicht verdient, so sehr zu leiden. Auf der anderen Seite rudert er nun zurück und bittet RTL um Entschuldigung.

Michael Wendler behauptet: Das Coronavirus gibt es seit mehreren Jahren

In der Nacht von Montag auf Dienstag (deutsche Zeit) meldet sich Michael Wendler tatsächlich wieder bei Instagram zu Wort. Der Musiker will sich offenbar rechtfertigen.

Den Beginn seines Vortrages, der dieses Mal nicht ganz so sehr abgelesen wirkt, widmet er der US-Wahl, die am 3. November stattfindet. Passend zu seinen kruden Ansichten hält Michael Wendler zu Trump und wirft Joe Biden entsetzliche Taten wie Kindesmissbrauch vor.

Zum Coronavirus stellt Michael Wendler klar: „Ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner.“

Der Schlagerstar rechtfertigt sich: „Nein, ich kann euch sagen, das Coronavirus gibt es. Das gibt es auch schon viele, viele Jahre, das hat uns die ganze Zeit über begleitet“. Recht hat er. Coronaviren sind der Wissenschaft schon seit den 1960ern bekannt. Problem ist allerdings der Erreger SARS-CoV-2, auch „neuartiger“ Coronavirus genannt.

Michael Wendler: „Wenn der Ehemann eine Bank ausraubt, muss doch die Ehefrau nicht auch in den Knast“

Anschließend beteuert er, dass er lediglich die Maßnahmen der Regierung infrage gestellt habe und dies doch der allgemeinen Meinungsfreiheit unterliegen würde. Am meisten schmerzt Michael Wendler, dass seine Frau Laura unter dem Skandal um ihn leiden muss.

„Sie hat tatsächlich nahezu alle ihrer Firmen verloren. Sie ist ja praktisch selbstständig als Influencerin und die Firmen, die haben sich nahezu alle distanziert und das kann ich wirklich überhaupt nicht verstehen“, berichtet der Sänger. „Wenn der Ehemann eine Bank ausraubt, muss doch die Ehefrau nicht auch in den Knast“, so Michael Wendler über Laura Müllers Schicksal.

Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller. Foto: imago images

Michael Wendler entschuldigt sich bei RTL

Außerdem bricht Michael Wendler endlich sein Schweigen und erklärt, was es aus seiner Sicht mit seinem plötzlichen DSDS-Aus auf sich hat. Doch vorher widmet er ein paar aufrichtige Worte an seinen einstigen Arbeitgeber: „Ich muss mich bei RTL hier an dieser Stelle entschuldigen“, erklärt Michael Wendler.

Er schätze es sehr wert, dass RTL in den vergangenen Wochen auf ihn zugekommen sei, um mit ihm ein Interview zu führen. Kein anderer Sender habe dies getan. Trotzdem blockte Michael Wendler ab, was er inzwischen bereue.

Michael Wendler bei einem Konzert in Berlin am 12. August 2017. Foto: imago images

Michael Wendler verließ DSDS – weil Hotels schließen mussten

Doch warum entschied sich Michael Wendler überhaupt dazu, der erfolgreichen Castingshow den Rücken zu kehren? Es scheint auf den allerersten Lockdown Anfang des Jahres zurückzuführen. „Ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich zutiefst bestürzt hat“, erzählt er. Damals stand Laura Müller für „Let's Dance“ vor der Kamera. Doch als der Lockdown eintrat und alle Hotels schließen mussten, fühlte sich Michael Wendler offenbar allein gelassen.

„Wir wurden wie Hunde auf die Straße geschmissen, weil von heute auf gleich ein Lockdown ausgerufen wurde“, erinnert sich der Schlagersänger an die Zeit. Da er nicht mehr in Deutschland, sondern in den USA wohne, mussten Laura und er „bei einem Freund unterkommen“. Um nicht erneut in so eine Situation zu geraten, habe er sich dazu entschieden, Deutschland vorerst hinter sich zu lassen.

Seinen Fans macht Michael Wendler aber Hoffnung. Er wolle definitiv wieder nach Deutschland zurückkehren und eines Tages dort wieder Konzerte geben. Wann genau dies möglich sein wird, weiß derzeit aber wohl niemand.

Alle Infos zum Wendler-Corona-Skandal kannst du in unserem News-Blog >>> hier <<< nachlesen.