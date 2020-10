Michael Wendler: Experte stellt klar – so schlecht steht es WIRKLICH um den Wendler „Kein kleiner Ausrutscher“

„Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Maßnahmen, Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor.“ Mit dieser Aussage schockte Michael Wendler am Donnerstag nicht nur seine Fans, sondern sorgte auch für ein Beben in der Unterhaltungsbranche.

Werbepartner wie die Supermarktkette Kaufland distanzierten sich sofort von Michael Wendler. Auch sein langjähriger Sender RTL, bei dem er eigentlich in der DSDS-Jury sitzen sollte, sonderte sich von dem Sänger ab. Hat Michael Wendler damit seine Karriere zerstört?

Michael Wendler: So schätzt ein Medienexperte Wendlers Lage ein

Wir haben mit dem renommierten Medienexperten Prof. Dr. Jo Groebel gesprochen. Wie schätzt er Michael Wendlers Lage jetzt ein?

„Er ist jemand, der sich so in seiner selbst ernannten Wichtigkeit verloren hat“, erklärt Groebel.

prof. Dr. Jo Groebel. Foto: imago images

Das ist Prof. Dr. Jo Groebel:

Jo Groebel wurde am 11. November 1950 in Jülich geboren

Jo Groebel gilt als einer der Begründer der modernen Medienpsychologie und der Fernsehforschung der 1980er und 1990er Jahre

Von 1999 bis 2006 war er Generaldirektor des Europäischen Medieninstituts Düsseldorf/Paris

Er lehrte und forschte unter anderem an den Universitäten in Aachen, Utrecht, Harvard und Columbia

Dabei seien solche Theorien grundsätzlich erst einmal seine Privatsache, so der Medienexperte weiter, „nur wenn jemand so in der Öffentlichkeit steht und dann auch noch dazu beiträgt, völlig unfundierte Spinnereien zu verbreiten, dann hat es leider einen Effekt, dann ist es nicht mehr nur Unterhaltung, sondern geht weiter.“

Schaden liegt nicht nur bei Michael Wendler

Der Schaden liegt jedoch nicht nur bei Michael Wendler, so Groebel klar. Auch Werbekunden wie Kaufland stehen nun in der Kritik.„Gleichzeitig steht dahinter aber auch die Message: Leute, glaubt nicht, dass ihr durch irgendwelche Marketingcoups, mit wem auch immer, automatisch eure Verkäufe steigert. Das kann auch nach hinten losgehen, wie wir gerade in diesem sehr konkreten Fall sehen. Es zeigt generell, dass man sich genau überlegen sollte, ob wirklich jede PR auch gute PR ist.“

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt der Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

Seine Frau Laura Müller zeigte sich bereits nackt im Playboy

Warum trifft Michael Wendler die Aussagen gerade jetzt?

Doch warum trifft Michael Wendler diese Aussagen gerade jetzt, wo es doch so gut für ihn läuft? Groebel: „Schwierig aus der Ferne eine endgültige Diagnose zu geben, aber je mehr Erfolg jemand hat, desto eher neigt er dazu, abgehoben zu sein und das eigene Wort für die endgültige Verkündung zu sehen. Mich wundert das nicht. Wer der Größte ist, der hat immer Recht. Der macht sich keine Gedanken, wie das wirkt oder nicht wirkt.“

Gibt es ein Zurück für Michael Wendler?

Doch wie schlecht steht es nun wirklich um Wendlers Karriere? Was die Zukunft bringt, sei schwer zu sagen, so der Medienexperte. „Das ist halt nicht nur eine Dumme-Jungen-Sache, sondern trifft auf einen brandgefährlichen Zusammenhang. Solche Dinge sind dann nicht mehr witzig. Und von daher ist das auch kein kleiner Ausrutscher. Ich würde das viel weitergehender sehen und gar nicht nur an einer solchen Einzelgeschichte aufhängen. Grundsätzlich sollte man sich hier und da überlegen, ob man mit jedem ins Bett steigen muss, wenn er von der Charakter- oder Bildungsseite her nicht immer 100 Prozent berechenbar ist“, so Groebel.

„Im Moment würde ich mal sagen, die Aussichten sind nicht so gut. Allerdings soll es genug Leute geben, die alles verzeihen“, macht Groebel dem Wendler vorsichtig Hoffnung.

Alle Infos zu Michael Wendlers irren Corona-Theorien findest du in unserem Wendler-Blog.