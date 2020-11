Michael Wendler: Dieser Diss-Track ist ein viraler Hit! „Der Alu-Hut, der steht dir gut“

Mit seinen kontroversen Aussagen hat Michael Wendler das Netz gegen sich aufgebracht. Zuvor wurde sich über die Musik des Schlagersängers amüsiert, seit Oktober schüttelt gefühlt das ganze Land den Kopf über die Ansichten des 48-Jährigen.

Weil sich Michael Wendler missverstanden fühlt, fordert er seine Kollegen auf, sich ebenfalls zu Wort zu melden. DSDS-Star Mike Leon Grosch ist dem Wunsch des „Sie liebt den DJ“-Sängers nachgekommen und hat einen wahren Hit produziert.

Michael Wendler rief Musiker dazu auf, sich an der Diskussion zu beteiligen. Doch mit DIESER Antwort hat er nicht gerechnet. Foto: imago images

Michael Wendler: DSDS-Star widmet ihm einen Diss-Track

Ob sich Michael Wendler über dieses musikalische Geschenk freuen kann? Fraglich. Das Netz ist jedenfalls ganz begeistert von Groschs neustem Werk.

Auf seinem Instagram-Profil hat der ehemalige DSDS-Kandidat eine Coverversion des „Dschungelbuch“-Klassikers „Ich wäre gerne wie Du“ geteilt – und damit sofort einen viralen Hit gelandet.

In dem Diss-Track heißt es: „Du bist der König von Florida, denn du hast Deutschland satt. Glaubst alles, was in Facebook steht, was Attila zu sagen hat.“ Sofort ist klar: Dieser Song richtet sich eindeutig gegen den Schlagerstar.

---------------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

---------------------------

Weiter singt Mike Leon Grosch: „Ich würde lieber auch ein Wendler sein, vor meinen Gläubigern fliehen. Der Alu-Hut, der steht dir gut – und Verschwörungstheorien.“ Mit wenigen Worten trifft der DSDS-Zweitplatzierte aus dem Jahr 2006 genau in die Wunden, die Michael Wendler seit Wochen belasten.

Michael Wendler steht in der Kritik. Selbst seine engsten Bezugspersonen wenden sich von ihm ab. Foto: imago images

Ob Geldprobleme oder das Image des Corona-Leugners: Der Ruf des Wendlers ist dahin.

---------------------------

Mehr zu Michael Wendler:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Michael Wendler: Reporter will mit Schlagerstar sprechen – das endet im Debakel: „Unangenehm, unangenehm“

Michael Wendler postet Bild von Donald Trump – dann wird es peinlich!

Michael Wendler: Neue Aussage sorgt für Kopfschütteln – „Damit endet es nicht!“

---------------------------

Wendler-Diss schlägt ein wie eine Bombe: „Möchte das als Klingelton“

Während Michael Wendler vermutlich nicht über die Eigeninterpretation des Disney-Songs lachen kann, wird Mike Leon Grosch im Netz umso mehr gefeiert:

„Mega! Er wollte ja, dass andere Künstler Stellung beziehen.“

„Ich möchte das bitte als Klingelton.“

„Besser geht's nicht! Auf den Punkt gebracht. Danke, Mike.“

„Mega! Ich schrei' mich weg! Sehr gut gemacht.“

Zahlreiche User markieren Oliver Pocher unter dem Video. Vielleicht darf der DSDS-Star sein neustes Werk schon bald in der Live-Sendung „Pocher – gefährlich ehrlich!“ vortragen...

In der Pocher-Show war auch Wendlers Ex-Manager Markus Krampe zu Gast. Seine Meinung zum Skandal des Schlagersängers liest du hier.