Michael Wendler mit wirren Äußerungen – „Habe in einer Blase gelebt“

Wenn jemand in den letzten Wochen für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt hat, dann Michael Wendler. Der Sänger überraschte in jüngster Vergangenheit vor allem mit kruden Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie, die er vordergründig auf seinem neuen Telegram-Account zum Ausdruck bringt.

Nun hat Michael Wendler ein Interview über seine Ansichten zur ganzen Corona-Thematik gegeben. Es ist das erste Interview überhaupt seit seinem plötzlichen Wandel und damit verbundenen Ausstieg als Juror bei DSDS.

Michael Wendler: Wirre Äußerungen

Auf Youtube erklärt der Schlagerstar nun gegenüber Eva Hermann – ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin und ebenfalls Verschwörungstheoretikerin – seine Sicht der Dinge.

Weshalb er mittlerweile ein Corona-Gegner ist, erklärt er so:

„Ich habe zugegebenermaßen auch in einer Blase gelebt und habe Dinge gemacht und habe diese Pandemie auch ernst genommen und mich an Ratschläge gehalten. Ratschläge der Regierung, Anweisungen, was Maske betraf, was diese ganzen Lockdown-Maßnahmen mit sich brachten. Hatte allerdings immer meine Freiheiten, weil ich ja nicht in Deutschland lebte. Nur arbeitete. Konnte dann natürlich so arbeiten, dass es mich nicht groß gestört hat“, beginnt Michael Wendler seine Worte.

Michael Wendler. Foto: imago images / Future Image

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler gilt als Corona-Gegner

Doch dann kam alles anders: „Irgendwann kam mir das komisch vor, viele Dinge widersprachen sich und das wohl gemerkt, obwohl ich noch gar nicht die Wahrheit kannte. Obwohl ich noch gar nicht eine andere Sicht der Dinge außer die des Mainstreams kannte. Mein Herz hat mir irgendwie gesagt, hier stimmt was nicht“, so der 48-Jährige.

Er erinnert sich in seinem Interview an Xavier Naidoo, der ebenfalls zuvor DSDS-Juror war, allerdings aufgrund abstruser Theorien und Äußerungen rausgeschmissen wurde. „Es gab krude Vorwürfe, er wäre Verschwörungstheoretiker. Xavier Naidoo war ein Unwort (bei RTL), das muss man sich mal vorstellen. Wenn man den Namen schon ausgesprochen hat, ging ein Raunen durch den Raum, dann kam sofort ein Redakteur und hat das abgetan. Wenn man das immer und immer wieder gesagt bekommt, dann wird man stutzig.“

Michael Wendler: Interview mit Eva Hermann

Michael Wendler: Erst skeptisch in Bezug auf Telegram

So stutzig, dass Michael Wendler sich gegen die Meinung der Regierung und ihre Corona-Maßnahmen stellte. „So war das bei mir auch, ich habe mich dann bei Telegram angemeldet und dachte erst: Was ist das? Sind das kriminelle? Auf einmal sind bei mir die Lampen angegangen. Denn das, was ich da an Informationen bekommen habe, habe ich nicht aus dem Mainstream-Medien erfahren. Mir kam dann sehr vieles schlüssig vor.“

Mittlerweile ist Michael Wendler bei Telegram voll in seinem Element, postet täglich Kommentare und Links.

Was der Schlagerstar alles während seiner kurzen Zeit bei DSDS erlebt hat und wie der Ausstieg wirklich ablief, das erfährst du hier >>> (jhe)