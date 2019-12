Michael Wendler: Enthüllung über Laura Müller – „Sie hat jetzt...“

Normalerweise wollen sich Partner nach einer Trennung so weit wie möglich aus dem Weg gehen. Doch für Michael Wendler und seine Ex-Frau Claudia Norberg ist das anscheinend keine Option. Zumindest noch nicht.

Denn die 47-Jährige lebt jedes Mal mit Michael Wendler und seiner Neuen, Laura Müller (19), unter einem Dach, wenn sie ihre Tochter Adeline (17) besuchen will in Florida.

Bisher hieß es stets, dass sie sich dann in ein Gästehaus auf dem Grundstück einquartiert, doch das soll es gar nicht geben.

Claudia Norberg soll mit Michael Wendler und Laura Müller zusammen in einem Haus leben

Wie die „Bild“ berichtet, lebt Claudia Norberg im gleichen Haus wie ihr Ex und seine neue Freundin.

Es habe keine andere Möglichkeit für sie gegeben, wenn sie ihre Tochter sehen will. Denn Freunden möchte sie nicht zur Last fallen. Außerdem sieht sie es als ihr Recht an, noch in dem Haus zu wohnen. Schließlich sind Michael Wendler und sie noch nicht geschieden.

Michael Wendler und seine Ex Claudia Norberg. (Archivbild) Foto: imago

Wenn Claudia Norberg also ihre Tochter besuchen will, schläft sie Tür an Tür mit der 17-Jährigen – sie in ihrem Kinderzimmer, Norberg im Gästezimmer nebenan.

Ex-Frau und neue Freundin gehen sich aus dem Weg

Die Ex und die Neue vom Wendler versuchen sich dabei weitestgehend aus dem Weg zu gehen, erzählt sie. Das sei bei eine Wohnfläche von 210 Quadratmetern auch gar kein Problem. Zudem könne sie das Haus über die Garage betreten und verlassen.

Es gibt zwar zwei Badezimmer, aber dafür nur ein Wohnzimmer, eine Küche und Terasse. Trotzdem versuchen sich Laura Müller und Claudia Norberg fernzuhalten.

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Für die 47-Jährige sei die Trennung und die neue Freundin ein riesiges Problem gewesen. „Sie hat jetzt meine Stelle eingenommen und benutzt alle meine vertrauten Sachen weiter, die Handtücher, die Bettwäsche, schläft auf meiner Seite des Bettes und benutzt im Bad meine vormalige Waschbeckenseite“, so Norberg gegenüber Bild.

Für Claudia Norberg sei Situation schwierig

Es sei absolut „verrückt“, schließlich habe sie zusammen mit ihrem Noch-Mann Michael Wendler das Haus eingerichtet und dort lange gelebt.

Sie bezieht ihre Kraft durch ihre Tochter. Deswegen nimmt sie es auch in Kauf, mit der neuen Freundin von Michael Wendler unter einem Dach zu leben. (fb)