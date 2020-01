Michael Wendler und Claudia Norberg: Doku enthüllt – ist DAS der wahre Grund für die Trennung?

Es ist DAS Thema im diesjährigen Dschungelcamp. Michael Wendler und Claudia Norberg. Warum hat sich das Paar getrennt? War Laura Müller, die neue Freundin von Michael Wendler Schuld? Oder ist Claudia Norberg fremdgegangen, wie Elena Miras andeutete?

In einer neuen Doku über Michael Wendler wird ein neuer Aspekt aufgeworfen. Trennte sich Michael Wendler von Claudia Norberg, weil sie ihm nicht genügend Anerkennung schenkte?

So kümmerte sich seine Noch-Ehefrau Claudia zwar um die Geschäfte, während Wendler selbst auf der Bühne stand, gereicht scheint ihm das aber nicht zu haben, so heißt es in der TV NOW-Doku „Wendler, Laura, Claudia – der DJ und die Frauen“.

Michael Wendler: Ist das der wahre Grund für die Trennung von Claudia Norberg?

Michael Wendler und Claudia Norberg im Jahr 2014. Foto: imago images

Dabei ging Claudia zunächst gut mit der häufigen Abwesenheit ihres Mannes um, wie sie in einem Interview verriet. „Für mich ist das eine Arbeit wie jede andere auch. Wenn der Mann zum Beispiel Arzt ist und er eine Operation hat, kann die Frau ja auch nicht dabeistehen.“

War die Haltung für Michael Wendler zu locker? Er habe sich mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung von seiner Frau gewünscht, so die Macher der Doku. Das sagte der Sänger auch in einem Interview im Juni 2011. „Ich komme manchmal echt verzweifelt nach Hause, fix und fertig von der Arbeit und erwarte dann einfach auch ne Frau, die mir in die Arme fällt und mich am besten noch nach oben bis ins Schlafzimmer trägt. Macht sie nicht!“

Anders als Laura Müller, die scheint den Wendler zu vergöttern. Betont immer wieder, wie sehr sie ihn doch liebe. Wie wichtig er für sie sei. Dass er der Mann ihres Lebens ist.

Laura Müller schenkte dem Wendler ihre Unschuld, brach die Schule ab und zog direkt zu ihm nach Florida. Vielleicht war es das, was der Wendler brauchte und Claudia ihm nicht mehr geben konnte. Auch einen zweiten Grund wirft die Doku auf. So soll die Auswanderung in die USA zu viel für die Wendler-Ehe gewesen sein.

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Bürgerlich heißt der Sänger Michael Skowronek

Er ist ein deutscher Sänger und Songschreiber

Im März 2009 heiratete er auf Sylt seine Lebensgefährtin Claudia Norberg

Im April 2009 folgte die kirchliche Hochzeit auf Mallorca

Im Oktober 2018 gaben Wendler und seine Frau nach 29 Jahren ihre Trennung bekannt

Kurz darauf kam er mit Laura Müller zusammen

Das Paar feiert 2020 sein Zweijähriges

Das sagt Wendler-Manager Markus Krampe

Wendler-Manager Markus Krampe: „Ich habe ja direkt im Anschluss an die Trennung mal die These aufgestellt, dass die Auswanderung nach Amerika dazu geführt hat, dass man schon jeden Tag zusammen war, sich neu zusammenraufen muss. Vielleicht hat das am Ende den Ausschlag gegeben, dass es dann nicht mehr funktioniert hat. So hat es mir Micha mal erklärt.“

Vielleicht ist es ja eine Mischung aus beidem.