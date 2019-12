Michael Wendler: Unfassbar! Ausgerechnet SIE zieht in seine Nähe

Michael Wendler sorgte im letzten Jahr für ordentlich Schlagzeilen: Im Sommer wurde die Trennung von seiner Ehefrau Claudia Norberg bekannt, mit der der Schlagerstar eine gemeinsame Tochter, Adeline (17), hat.

Nur wenige Monate später dann der richtige Kracher: In Laura Müller, damals 18 Jahre jung, fand Michael Wendler schnell eine neue Liebe. Ganz Klatsch-und-Tratsch-Deutschland diskutierte heiß über das neue Paar. Viele warfen Michael Wendler und seiner Laura eine Fake-Beziehung vor.

---------------------

Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 als Michael Skowronek in Dinslaken geboren

Im März 2009 heiratete er seine damalige Lebensgefährtin Claudia Norberg

2018 trennte sich Wendler von Claudia

Im Herbst 2018 wurde seine Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Laura bekannt

Wendler nahm an zahlreichen TV-Shows teil, darunter „Promi Big Brother“, „Promi Shopping Queen“ oder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Das Dschungelcamp verließ er schon nach vier Tagen

Nachdem er im Hotel ein Steak gegessen hatte, wollte er jedoch gerne wieder ins Camp

Diesen Wunsch untersagte RTL ihm jedoch

---------------------

Michael Wendler: Ex Claudia Norberg will in seine Nähe ziehen

Doch was macht eigentlich die Wendler-Ex, Claudia Norberg? Die hat ganz eigene Pläne - und will wieder in die Nähe ihres Ex ziehen! Derzeit wohnt die 49-Jährige zwar in Deutschland, doch auf Dauer soll das nicht so bleiben. Sie will wieder zurück in die USA, allen voran wegen Töchterchen Adeline, die im neuen Jahr 18 Jahre alt wird.

Zu „Bild“ sagte die Ex von Michael Wendler: „Meine Tochter möchte in Florida bleiben und da ich auch künftig in der Nähe meiner Tochter sein möchte, plane ich meine Zukunft ebenfalls in Cape Coral. Aber Cape Coral ist auch meine neue Heimat geworden, es ist mein Lebensmittelpunkt, ich habe dort ein soziales Umfeld, habe Freundschaften geschlossen und die Stadt ist mir einfach vertraut.“

2014 waren Michael Wendler und Claudia Norberg noch zusammen. Foto: imago images / Future Image

Somit zieht Claudia Norberg also in die Nähe ihres Ex Michael Wendler und dessen neuer Herzensdame Laura Müller!

Ob das für Ärger sorgen wird? Claudia Norberg zur „Bild“:„Das weiß ich nicht. Da muss ich auch egoistisch sein, mir geht es ausschließlich um meine Tochter. Ich möchte sie einfach in meiner Nähe wissen und so oft wie möglich sehen.“

„Ich habe ja nur ein Kind, unser Verhältnis ist sehr innig und vertraut. Sie ist mein erster und letzter Gedanke an jedem Tag.“

------------------------

------------------------

Das sind die Pläne Claudia Norberg im kommenden Jahr

Über ihre weiteren Zukunftspläne sagte sie: „2020 wird für mich ein Wendepukt sein. Die Scheidung von Michael läuft bereits, 2020 wird das durch sein.“

Und weiter: „Das Ganze vollzieht sich nach US-Recht, weil ich seit dem Erhalt der Greencard 2014 Residentin bin.“

Vor Kurzem verriet sie, dass mit dem Beziehungs-Aus auch das Ende ihres Manager-Daseins für Michael Wendler endete (mehr dazu hier). (cs)