Michael Wendler: Trauriges Geständnis – Ex Claudia Norberg muss zwei Millionen Euro zahlen, weil ...

View this post on Instagram

• #repost @goodbyedeutschland.vox ・・・ 😳„Ich hab's mich getraut!“, schreibt Claudia Norberg unter dieses 📸Foto, das sie weitestgehend oben ohne zeigt. 👍😉 „Das Shooting hat super Spaß gemacht!“ Uns gehen viele Fragen durch den Kopf. 🤔Warum ziehen sich die Wendler-Frauen zur Zeit alle aus? Mutig? Oder eins drüber? Laura oder Claudia? Claudia hat nur eine Frage „Wer von Euch hätte Lust mit mir gemeinsam in Köln auch mal so ein Shooting zu machen? 😊“. @claudia_norberg_wendler #goodbyedeutschland #ichbineinstarholtmichhierraus @ichbineinstar.rtl